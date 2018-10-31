Türk-İş Genel Başkanından 'asgari ücret' açıklaması

Günümüz şartlarında asgari ücretin en az 2 bin TL olması gerektiğini savunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “6 milyona yakın asgari ücretli var. Bin 600 TL'yi gözümüzün önüne getirdiğimizde geçinmek çok zor. Fakir, yaşlı ve kimsesiz olmak zor. Ben yasama ve yürütme değilim. Zaman zaman bu konuyu ülke gündemine taşıyorum. Bu konunun neticelenmesi için çaba sarf ediyorum. Dün akşam Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir görüşme gerçekleştirdik. ‘Patronlar maaşları 2 bin TL'ye çekmedi, devlet bu işe bir el koysun' dedik. Sayın Bakanımız da, ‘Aralık'a 1 ay kaldı. Böyle bir şey olabilir mi diye araştırıyorum. Bana verilen bilgilere göre bu zor gözüküyor. Bu pazarlığı Aralık ayında yapalım' dedi. Paylaşmak, mutluluk ve berekettir. Paylaşmak huzur buldurur. Özellikle patronlardan ve ülkeyi yönetenlerden 2 bin TL'lik asgari ücret talebimiz hiç kimsenin işini batırmaz. Bu talebimize lütfen kulak verin” dedi.

“KİT'ler kadroya geçirilmeli”

85 bin KİT'linin biran önce kadroya geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Atalay, “24 Haziran seçimleri öncesinde birçok taşeron işçi kadroya geçirildi. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) ise 85 bine yakın arkadaşımız kadroya geçemedi. 85 bin kişinin ailesi KİT'lerle ilgili mutlu bir haber bekliyor. Bu KİT'lere bir çözüm bulmak gerekiyor. Bu bizim kanayan bir yaramızdır. Bu KİT'ler hallolmadan ‘taşeronları kadroya geçirdik' diyemezsiniz. 100 km yol yaparsınız, 100 metresini bitiremezseniz herkes tamamlanan yolu değil de eksik kalan yolu söyler. Onun için KİT'ler bitmeden taşeronların kadroya geçtiğinin keyfini kimse yaşayamıyor. Bu sorunun da biran önce çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.