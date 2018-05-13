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13 Mayıs 2018 17:50

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, anneler için kanun çalıp türkü söyledi

Samsun’da düzenlenen Anneler Günü kutlamalarına katılan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, anneler için kanun çalıp türkü söyledi

13 Mayıs 2018 17:50

Kerem Kınık, anneler için kanun çalıp koroda türkü söyledi.


Türk Kızılayı Samsun Şubesi tarafından Atakum ilçesindeki Kızılay Kampı’nda Anneler Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe; Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılayı Samsun Şubesi Başkanı Dr. Habib Demirel, Kızılay çalışanları ve gönüllüleri ile şehit aileleri ve Samsunlu anneler katıldı. Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, etkinliğe katılan anneler için önce kanun çaldı ardından da Kızılay çalışanları ve gönüllülerinden oluşan koroda türkü söyledi.


Annelere gül veren Kınık yaptığı konuşmada, "Annelik gerçekten büyük bir nimet. İnsanlığı doğuran, toplumu doğuran, onu yetiştiren, onu rahminde acısıyla 9 ay taşıyan, acısıyla dünyaya getiren ama getirmesiyle görevinin bitmediği onu ayakları üzerinde durana kadar besleyen, büyüten, canından veren, kanından veren, geceleri kalkan, uykusunu bölen, kısaca bizim tabirimizle hiçbir zaman ’sokranmayan’, o yavrusunu hep korumaya çalışan, o yavrusu için hayatını tehlikeye atan, sıkıntılara göğüs geren annelerimiz, hepinizin ellerinden öpüyorum. Hepinizin ayaklarının altından öpüyoruz" diyerek anneler günlerini kutladı.




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