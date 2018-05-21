Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Samsun
  •  » Türk Kızılayı Samsun Şube Başkan Yardımcısı Çökmezoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
21 Mayıs 2018 18:19

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkan Yardımcısı Çökmezoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek 42 yaşında hayatını kaybeden Türk Kızılayı Samsun Şube Başkan Yardımcısı Av.

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkan Yardımcısı Çökmezoğlu son yolculuğuna uğurlandı

21 Mayıs 2018 18:19

Korgan Çömezoğlu, son yolcuğuna uğurlandı.


Türk Kızılayı Samsun Şube Başkan Yardımcısı olan Samsun Barosu avukatlarından Korhan Çömezoğlu yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. 42 yaşında hayata veda eden Av. Korgan Çömezoğlu, bugün Samsun Büyük Cami’de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze törenine, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, hakim, savcı, avukat, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yakınları ve sevenleri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç