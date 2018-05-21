Korgan Çömezoğlu, son yolcuğuna uğurlandı.
Türk Kızılayı Samsun Şube Başkan Yardımcısı olan Samsun Barosu avukatlarından Korhan Çömezoğlu yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. 42 yaşında hayata veda eden Av. Korgan Çömezoğlu, bugün Samsun Büyük Cami’de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, hakim, savcı, avukat, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yakınları ve sevenleri katıldı.