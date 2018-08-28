Türk Sağlık-Sen sağlıkta şiddete acil çözüm istedi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hemşirenin hasta yakını tarafından darp edildiğini belirten Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için acil olarak çözüm bulunmasını talep etti. Başkan Çakmak yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarının şiddete uğramadığı bir gün bile yok. Her gün memleketin her bir yerinden sağlık çalışanlarının darp edildiği haberlerini alıyoruz, televizyonlarda hastanelerde yaşanan saldırıları dehşete düşerek izliyoruz. Devletin verdiği görevle, milleti hizmet veren şifa dağıtan sağlık çalışanlarımız ambulanslarda, aile hekimliklerinde, acillerde, polikliniklerde şiddete uğruyorlar. Tehdit edilip, darp ediliyorlar. Bu vahşetlerden biride ne yazık ki Eğitim Araştırma Hastanemizde yaşanmıştır. Bir hemşire arkadaşımız hasta yakını tarafından darp edilmiştir. Hemşire arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bu alçakça saldırıyı lanetliyoruz. Sağlıkta şiddetin tırmanarak devam etmesinde en büyük neden etkin ve caydırıcı tedbirlerin bir türlü alınmamasıdır. Tutuklu yargılama kağıt üstünde kaldıkça, şiddet uygulayan elini kolunu sallaya sallaya gezdikçe çözüm olmaz. Caydırıcı cezalar gelmedikçe saldırılar durmaz.

Hatırlarsanız ilimizde doktora uçan tekme atarak burnunu kıranları, savcı serbest bırakmıştı. Ancak kamuoyunda infial olunca tekrar gözaltına alınıp tutuklanmışlardı. Böyle sağlık çalışanlarının can güvenliği sağlanamaz. Hastanede doktora, sağlık çalışanına saldıran herkes sonunun hapis olacağını idrakine varmalıdır. Devletin ceza sistemi ve bunu uygulayanlar, bunu hissettirmelidir" dedi.

Sağlık camiasının da idarecisinden, sivil toplum örgütlerine kadar bu menfur saldırılar karşısında kenetlenmesi gerektiğini hatırlatan Erdoğan Çakmak, "Özellikle yönetim şiddet olaylarına karşı ekstra önlemler almalı, bunun yanı sıra hukuki süreçte çalışanların yanında olmalıdır. Biz Türk Sağlık-Sen olarak şiddete uğrayan arkadaşlarımıza her türlü yardımda bulunacağız. Onların yayında olacağız. Sağlık şiddet konusunda da bu tarz bir çözüm arayışının faydalı olacağına inanıyoruz. Türk Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarına uygulanana şiddettin en aza indirmesi için yapılması gereken acil tedbirlerin ve ağır yaptırımların süratle hayata geçmesini istiyoruz" diye konuştu.