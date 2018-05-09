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09 Mayıs 2018 11:13

Türk Sanat Müziği Bahar Konseri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Sanat Müziği Topluluğu, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde verdiği “Türk Sanat Müziği Bahar Konseri” ile davetlilere sanat müziği ziyafeti sundu.

Türk Sanat Müziği Bahar Konseri

09 Mayıs 2018 11:13


Aralarında akademik ve idari personel ile Samsunluların olduğu geniş bir izleyici topluluğunun takip ettiği konserde, gönülleri ısıtan şarkılarla bahara merhaba diyen Türk Sanat Müziği Topluluğu; klasik eserlerden popüler şarkılara uzanan kapsamlı repertuvarıyla izleyicilere her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmaz bir akşam yaşattı.


Konserde Şef Dr. Halis Korur’un usta yönetimiyle hünerlerini sergileyen topluluk üyeleri, gönüllerde yer eden şarkıları koro ve solo olarak icra etti. Salonu dolduran Türk sanat müziği hayranları da zaman zaman şarkılara tek bir ağızdan eşlik ederken güzel ve renkli anların oluşmasına vesile oldular.


Türk sanat müziğinin değerli ve birbirinden güzel eserleriyle baharı karşılayan Şef Dr. Halis Korur ve Türk Sanat Müziği Topluluğu, ortaya koydukları performansla dinleyicilerden yoğun alkış aldı. Konser sonrası Şef Dr. Halis Korur, Türk sanat müziğinin millî kimliğimizin önemli ögelerinden biri olduğunu vurgulayarak bu tür konserlerle musiki kültürümüzü ve birikimimizi canlı tutmaya ve yeni kuşaklara aktarmaya çalıştıklarına dikkat çekti. Korur, katılımlarıyla kendilerini yalnız bırakmayan dinleyicilere gönül dolusu teşekkürlerini iletti.




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