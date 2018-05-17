Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 17:06

Türk Yıldızları ve Solo Türk nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun’da yapacağı gösteri öncesindeki prova uçuşları nefes kesti.

Türk Yıldızları ve Solo Türk nefes kesti

17 Mayıs 2018 17:06


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Samsun’da 1 haftaya yayıldı. En merakla beklenen etkinlik ise Türk Yıldızları ile Solo Türk’ün Samsun semalarında yaptığı akrobasi gösteri olarak biliniyor. 19 Mayıs’ta yapılacak gösteriler öncesinde Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün pilotları Samsun semalarında deneme uçuşları ve provalar gerçekleştirdi. Aslını aratmayan provalar vatandaşlardan tam not alırken, zorluk derecesi yüksek hareketler ise yürekleri ağza getirdi.


Solo Türk ve Türk Yıldızları Uçak Gösteri 19 Mayıs’ta saat 16.00’da Doğu Park semalarında yapılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç