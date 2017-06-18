Türkiye Amatör Açık Şampiyonası Samsun’da başlıyor

Turnuvada 69 oyuncu mücadele edecek.

Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan, Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası Samsun’da oynanacak. 19-22 Haziran tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde yapılacak turnuvaya 69 golfçü katılacak. Dört gün toplamında 72 çukur oynanacak turnuvada erkek ve kadın golfçüler, ’A’ ve ’B’ kategorileri olmak üzere ikişer kategoride mücadele edecekler. Dört raunt oynanacak şampiyonanın son raundunun ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek. Kazanan TGF Federasyon Kupası’nın üzerine ismini yazdıracak. Geçen sene Klassis Golf Kulübü’nde yapılan turnuvanın kazananı toplamda -5 vuruşla Ali Altuntaş olmuştu.

"Golfün yeni merkez üssü Samsun"

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, federasyon olarak Samsun’a özel önem verdiklerini söyledi. Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası ve Federasyon Kupası’nın ardından Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası’nı da Samsun’da düzenleyeceklerini belirten Ağaoğlu, "Türkiye’de halka açık ilk golf sahası olma özelliği taşıyan Samsun’a destek vermek için federasyon turnuvalarını bu sahada düzenliyoruz. Ülkemizin kuzeyindeki bu saha yaz aylarındaki organizasyonlar için İstanbul ve Antalya’ya çok iyi bir alternatif oldu. Bu turnuvanın ardından saha, 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları’ndaki golf müsabakalarına ev sahipliği yapacak" dedi.