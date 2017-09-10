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10 Eylül 2017 13:03

Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası nefes kesiyor

Samsun’da 7-11 Eylül tarihlerinde arasında düzenlenen Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda 4.

Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası nefes kesiyor

10 Eylül 2017 13:03

gün nefes kesen bayan müsabakalarına sahne oldu.


Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası, Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda devam ediyor. 81 ilden genç sporcuların katıldığı turnuvada 100’lerce sporcu ve kulüp mücadele veriyor. Müsabakalar, 4. günde de bayan sporcuların maçlarıyla devam etti. 42, 44, 55, 59 ve 68+ kg kategorisindeki genç bayanlar, tatamiye çıkarak şampiyonluk mücadelesi verdiler. Aynı anda 10 tatamide geçen maçlar, büyük heyecana sahne oldu.


Müsabakaların 5. ve son günü 11 Eylül’de 73, 78 ve 78+ kg da erkekler, 68 kg da bayanlar mücadeleleriyle son bulacak.




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