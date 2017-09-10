Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası nefes kesiyor

gün nefes kesen bayan müsabakalarına sahne oldu.

Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası, Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda devam ediyor. 81 ilden genç sporcuların katıldığı turnuvada 100’lerce sporcu ve kulüp mücadele veriyor. Müsabakalar, 4. günde de bayan sporcuların maçlarıyla devam etti. 42, 44, 55, 59 ve 68+ kg kategorisindeki genç bayanlar, tatamiye çıkarak şampiyonluk mücadelesi verdiler. Aynı anda 10 tatamide geçen maçlar, büyük heyecana sahne oldu.

Müsabakaların 5. ve son günü 11 Eylül’de 73, 78 ve 78+ kg da erkekler, 68 kg da bayanlar mücadeleleriyle son bulacak.