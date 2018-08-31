Türkiye, golf turizminden 160 milyon Euro kazandı

Türk sporunun en büyük destekçilerinden biri olan Turkcell’in isim sponsorluğunda bu yıl ilki düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun Turnuvası’nda ilk vuruş yapıldı. Ulusal ve uluslararası 80 sporcu mücadele ettiği turnuvada Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kemer Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kramer ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu gibi isimler de yer aldı.

Turnuva ayrıca 9 çukurdan sonra 18 çukura arttırılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası’nın ilk turnuvası olması özelliğini de taşıyor. Daha önce 9 çukurlu olduğu için uluslararası turnuvaların düzenlenemediği golf sahasında bundan sonra uluslararası turnuvalar düzenlenebilecek.

Ahmet Ağaoğlu: “Geçen sene golf turizminden 160 milyon avro kazandık”

Turnuva arasında açıklamalarda bulunan TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Turkcell her zaman sporun ve sporcunun yanında ve en büyük destekçisi olmasının yanında en büyük sponsorlarından da birisi konumunda bulunuyor. Onları golf sporunun içerisinde görmek de bizleri mutlu ediyor. Golf, sadece bir spor değil. Özellikle bu son dönemde kurdan kaynaklı bir takım ekonomik sıkıntılar yaşadık. Durum böyle olunca turizmin önemi de bir kez daha ortaya çıkıyor. Spor olarak endüstriye hizmet etmek öncelikli hedefimiz. Ülkede sportif anlamda belki mesafe kat edemedik. Çünkü 20-22 senelik bir geçmişimiz var, kurulduktan bu zamana kadar. Endüstriyel açıdan baktığımız zaman ise geçen sene 130 binin üzerinde turist bu ülkeye golf oynamaya geldi. Bu çok önemli bir rakam. 15-16 saha ile golf turizmine hizmet ediyoruz. Bu turistler, 160 milyon Euro civarında dövizi ülkemize bıraktı. Golf turizminin farklı sekmentten geldiği için ülkemiz adına ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Bugün İspanya, golf turizminden 5,5 milyar Euro gelir elde ediyor. Portekiz 2,5 milyar Euro gelir elde ediyor. Bizim de Akdeniz havzasında İspanya ve Portekiz’e rakip olmamız gerekiyor. Şu anda İtalya ve Fransa’nın arkasında 5. sırada bulunuyoruz. İlk 3’e kesinlikle girmemiz gerekiyor” dedi.

“5-10 sene sonra hak ettiğimiz yere geleceğiz”

Türkiye’nin 5-10 sene sonra hak ettiği yere geleceğinin altını çizen Ağaoğlu, “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, bu işi son derece iyi bilen bir insan. Golf turizmi ve ülke turizmi açısından bakanımızın çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum ki son 5-10 sene içerisinde bakanımızın önderliğinde Türkiye, golf turizminde hak ettiği yere gelecektir. Tüm bunlar yapılırken, sponsor destekleri de son derece önemli. Turkcell’e organizasyonumuza sponsor olduğu için çok teşekkür ediyorum. Her zaman ülkemizdeki sporun ve sporcunun yanındalar. Bugün de golfün yanındalar. Turkcell ailesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaan Terzioğlu: “Turkcell olarak her zaman Türk sporunun ve sporcusunun yanındayız”

Turkcell’in her zaman Türk sporunu ve sporcusunu desteklediğinin altını çizen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Samsun’un 18 delikli golf sahasının açılışını yapıyoruz. Bu açılışı da golf turnuvasıyla gerçekleştiriyoruz. Özellikle turizmimizin gelişmesi ve turizm gelirlerimizin daha kaliteli turistle Türkiye’ye davet edilecek şekilde gelişmesi açısından golf turizmini çok önemsiyorum. Türkiye’nin dört bir yanında böyle golf sahalarının olması turizmimize büyük bir değer kazandıracak. Turkcell olarak golf sporunu desteklemeye, golf turizmine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bir Samsunlu olarak Samsun’da bulunan bu golf sahasından büyük bir onur duydum. Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’a bu saha için çok teşekkür ederiz. Federasyonumuzun desteğiyle birlikte müthiş bir sahayı Samsun’a kazandırmışlar” şeklinde konuştu.

Samsun Golf Sahası kıyı şeridinde ve dünya standartlarında

Samsun Atakum Sahili’nin başında, Atakum ilçesinin hemen girişinde yer alan Samsun Golf Sahası, dünya standartlarında özellikler barındırıyor. Samsun Golf Kulübü, Karadeniz’in ilk ve tek golf sahası olmasının yanı sıra deniz dolgusuyla yapılan dünyadaki ilk saha özelliğini de taşıyor. 650 dönümlük açık alana kurulan sahada 18 çukur bulunuyor. 6 bin 92 metre uzunluğunda, kıyı şeridinde yer alan ‘Links’ tipinde Türkiye’nin ikinci sahası olma özelliği taşıyan Samsun Golf Sahası, aynı zamanda Türkiye’de bir belediye tarafından yapılan halka açık tek golf alanı olma özelliklerini taşıyor. Saha, zorluk derecesinin yüksek olması nedeniyle golfçülerin ilgi odağı oldu. 3 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan tesis içerisinde golfçülerin ihtiyaçlarını karşılayan birimler yer alıyor. USGA standartlarına uygun olarak ünlü golf mimarı Kevin Ramsey’in tasarladığı tesis, modern fitness salonunu ve dünya mutfağının bütün lezzetlerinin tadılabileceği restoranını da içinde bulunduruyor.