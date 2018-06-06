Dernek binasında şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla basın açıklaması yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, son günlerde şehit sayısının arttığına dikkat çekerek, "Bilindiği gibi Hakkari’nin Şemdinli ilçe kırsalında hain saldırı sonucu 3 vatan evladımız şehadete yürümüş ve kahraman arkadaşları yaralanmışlardır. Şehit olan silah arkadaşlarına Allah’tan rahmet, yaralı kahramanlarımıza acil şifalar diliyoruz. Hain terör örgütünün son günlerde ülkemizde yapmış olduğu saldırılar gösteriyor ki ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar tekrar sahneye konmak istemektedir. Lakin herkes tarafından bilinmelidir ki yüce Türk milleti ve Türk ordusu ülkesi üzerinde oynanan bu kirli oyunları her zaman bozmuş hainlere derslerini en ağır şekilde vermiş vermeye de devam edecektir. Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine kasteden saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Tüm şehit aileleri ve gaziler olarak diyoruz ki; artık Kandil’e girilsin, bu hainlerin kökü kazınsın terör bitirilsin. Şimdiye kadar verilen canların dökülen kanların hesabı sorulsun, intikamı alınsın" diye konuştu.

"Ordumuza karşı söylemlere herkes dikkat etmeli"

Yılmaz, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Ordumuzun terörle mücadeledeki üstün başarıları yüce Türk milletini her zaman onurlandırmış ve gururlandırmıştır. Bu sebepledir ki şanlı ordumuza ve mensuplarına karşı yapılacak eylem ve söylemlere herkes dikkat etmeli, ordumuzun moral ve motivasyonunu bozacak en küçük bir cümleden dahi herkes kaçınmalıdır. Türk milletinin her ferdi şanlı Türk ordusunun bir neferidir ve bu bilinçle hareket etmelidir. Ordumuza mensup şerefli her Türk askeri bu vatanın evladıdır ve biz şehit aileleri ve gaziler olarak hiç kimseye bu vatanın şerefli evlatlarına olumsuz, kırıcı ve yıpratıcı tek söz söyleme hakkını vermiyoruz."