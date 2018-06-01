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01 Haziran 2018 10:10

Türkiye otomobilde ‘beyaz’ı seviyor

Türkiye’de Ocak-Nisan döneminde trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı.

Türkiye otomobilde ‘beyaz’ı seviyor

01 Haziran 2018 10:10


Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 221 bin 221 adet otomobilin yüzde 57,5’i beyaz, yüzde 20,6’sı gri, yüzde 7,5’i siyah ve yüzde 5,2’si kırmızı renklerinden oluşurken bunun yüzde 9,2’si ise farklı renklerde.


Nisan ayı sonu itibariyle Türkiye’de trafiğe kayıtlı 12 milyon 248 bin 784 adet otomobilin yüzde 38,2’si LPG, yüzde 35,9’u dizel, yüzde 25,6’sı benzin yakıtlı. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3.




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