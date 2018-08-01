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01 Ağustos 2018 11:45

Türkiye’de bir ilk olan diş polikliniğinde 5 ayda bin 328 hasta tedavi edildi

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Türkiye’de bir ilk olarak şehit yakını, gaziler ve engellilere özel geçen Mart ayında açtığı "Engelli Hasta ve Şehit Yakınları ve Polikliniği"nde 5 ayda bin 328 hastaya tedavi imkanı sağladı.

Türkiye’de bir ilk olan diş polikliniğinde 5 ayda bin 328 hasta tedavi edildi

01 Ağustos 2018 11:45


Hastaların sıra beklemeden tedavi imkanı bulan hastalar kliniğe yoğun ilgi gösteriyor. Hastaların oldukça memnun olduğu "Engelli Hasta ve Şehit Yakınları ve Polikliniği"ne değişik illerden de hasta geliyor.


Türkiye’de ilk kez böyle bir uygulamaya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çağhan Ovalı, "Hastanemiz ’Engelli Dostu’ uygulamalarına özel önem vermektedir. Engelli hastalarımız için ayrı kayıt ve bekleme alanları bulunan hastanemizde ayrıca engelli ve şehit yakınlarımızın için sıra beklemeden hizmet aldıkları ayrı bir Engelli Hasta ve Şehit Yakınları Kliniği de yer almaktadır. 5 ay gibi kısa bir sürede kliniğimize bin 328 hastaya muayene edilmiş olup; bunlardan 91 hastamıza genel anestezi altında ameliyat yapılırken, 92 hastamıza protez uygulaması, 319 hastamıza kanal ve dolgu işlemleri, 247 hastamıza diş çekimi hizmetleri verilmiştir. Bu kliniğimize sadece ilimizden ve çevre illerden değil, İstanbul gibi uzak illerden de engelli ve şehit yakını hastaların sıra beklemeden tedavi olduğunu öğrenmeleri üzerine başvurular olmaktadır" dedi.




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