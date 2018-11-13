Türkiye'de ilk 30'da, Karadeniz'de tek

Samsun'un Atakum ilçesi, İNGEV tarafından ilçe belediyelerinde yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda, ‘Birleşmiş Milletler ölçülerine göre' Türkiye'nin çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip ilk 30 ilçesi arasına girdi.

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından yapılan araştırmada 19 ayrı konu, 65 farklı ölçüde yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen ‘Türkiye'nin çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip ilçeleri' arasında ilk 30 içerisinde, Karadeniz Bölgesi'nden sadece Samsun'un Atakum ilçesi yer aldı.

Alt yapı, ulaşım, şeffaf yönetim, belediye bilgi paylaşımı, saydamlık, belediyeye erişim, kadınlara özel kurslar, halk günleri, hastane varlığı, engellilere yönelik faaliyetler başta olmak üzere 65 farklı ölçüde yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türkiye'nin çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip ilçeleri belirlendi. İNGEV tarafından yapılan araştırma sonucu, ‘gizli vatandaş' olarak belediyelere başvurup, 19 ayrı konuda bilgi alan yetkililer, Türkiye'deki ilçeleri mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, Atakum ilçesi, Türkiye'nin çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip ilçeleri arasında yer aldı. Çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip ilçeleri listesinde, ilk 30 içerisinde yer alan Samsun'un Atakum ilçesi, bu listede yer alan tek Karadeniz Bölgesi ilçesi oldu.

Türkiye'nin çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip ilçeleri arasında, ilk 30 içerisinde yer alan Samsun'un Atakum ilçesi, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Ankara gibi şehirlerin ilçelerinin ardından Karadeniz Bölgesi'nden, bu listede yer alan tek ilçe oldu. 2016 ve 2017 yıllarında özellikle sosyal belediyecilik noktasında birçok önemli projeye imza atan Atakum Belediyesinin başarılı çalışmalarının, Atakum ilçesinin bu listeye girmesinde en önemli etken olduğu belirtildi. Yine bu dönemde hayata geçirilen kadınlara yönelik kurslar, engellilere yönelik projeler ve ilçeye kazandırılan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binasının ilçenin gelişimine ciddi katkı sağladığı bilgisi verildi.