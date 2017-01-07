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07 Ocak 2017 16:19

Türkiye’de kara kış, Samsun’da yazdan kalma gün

Türkiye’de kara kış, Samsun’da yazdan kalma gün

07 Ocak 2017 16:19

Türkiye’nin batısında kara kış etkisini gösterirken, Samsun’da 21 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle yazdan kalma bir gün yaşandı.
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Başta İstanbul, Bursa ve İzmir olmak üzere birçok ili etkisi altına aldı. Ülkenin batısı kara teslim olurken, Samsun’da ise termometreler 21 dereceyi gösterdi. Havanın güzel olmasını fırsat bilen Samsunlular kendilerini sahil, park ve hayvanat bahçesi gibi yerlere atarak güneşin tadını çıkardı. Bazı hayvanlar da sıcak havayı fırsat bilerek güneşlendi.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre Samsun’da hava sıcaklıkları bu geceden itibaren hissedilir derecede düşecek. Havca sıcaklığının yarın 3-5 derece arasında olacağı ve yoğun kar yağışının beklendiği öğrenildi.



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