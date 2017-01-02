Türkiye’de son 10 yılda verem hastası sayısı azaldı

Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Türkiye’de son 10 yılda istikrarlı bir şekilde tüberküloz (verem) hasta sayısının azaldığını söyledi.

Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü, her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü düzenlenen, ’70. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası’ bu yıl 02-06 Ocak tarihleri arasında kutlanacak. Kutlama programı çerçevesinde Samsun Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesinde bulunan tüberküloz(TB) hastalarını ziyaret ettiler.

Ziyaret öncesi Samsun Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Tamer Kutlu ve Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü TB İl Koordinatörü Dr. Derya Öztomurcuk, TB hastalıkları hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra konuşan Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, tüberkülozun yani ‘Mycobacterium Tuberculozis’ adlı basilin insanlarda yaptığı, tüm organları tutabilen, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğunu söyledi. Kasapoğlu, “Binlerce yıldır var olduğu bilinen bu mikrop, hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması, konuşması sırasında oluşan damlacıklar içinde havaya atılır. Alınan basiller kişiyi hastalandırmaksızın vücutta uyur durumda kalabilir ve vücut direncinin düştüğü bir anda hastalık oluşabilir. Verem mikrobu, güneş görmeyen ortamlarda havada uzun süre canlı kalabilir. Bu nedenle insanların kalabalık olarak yaşadığı, havalanması yetersiz, güneş girmeyen ortamlar bulaşma için en riskli ortamlardır. Bir bulaştırıcı hastanın yılda ortalama 10 kişiyi enfekte ettiği kabul edilmektedir” dedi.



Türkiye’de son 10 yılda TB hasta sayısı azaldı

TB’nin en sık akciğerlerde görülen hastalık olduğunu ifade eden Kasapoğlu, “2-3 haftadan uzun süren ve tedaviye cevap vermeyen öksürük, balgam çıkarma, balgamında kan görülmesi, ateş, gece terlemesi, yorgunluk, halsizlik, kilo kaybı, iştahsızlık, nefes darlığı, göğüs ve sırt şikayetleri olur. Tüberkülozun erken tanısı için 2-3 haftadan uzun süre öksürüğü olan kişilerin en kısa sürede göğüs hastalıkları polikliniğine, verem savaşı dispanserine veya aile hekimine başvurmaları gerekir. Tüberküloz tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmakta ve hastalara verem savaşı dispanserleri aracılığıyla ücretsiz dağıtılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, tedavi başarısını arttırmak için, tüberkülozlu hastaların her doz ilacının bir sağlık çalışanı veya eğitilmiş bir gönüllü tarafından içirtilmesini esas almaktadır. Bu yöntem doğrudan gözetimli tedavi (DGT) olarak tanımlanır. Ülkemizde de DGT uygulanmaktadır. DGT, hastanın iyileşmesini garantilediği gibi bulaşmayı önleyerek toplumun korunmasını da sağlamaktadır. TB ölümlerinin sayısı azaldıysa da, 2015’te TB, hala dünya genelinde en çok ölüme yol açan 10 nedenden birisidir. Artık ‘Stop TB Strateji’ yerine ‘End TB Strateji’ kullanılmaktadır. Yani TB’yi durdurma dönemi bitmiş, TB’yi bitirme dönemi başlamıştır. Ülkemizde, son 10 yılda istikrarlı bir şekilde hasta sayımız azalmış, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre artık eliminasyon fazına girilmiştir. Bu başarıda, yüksek olgu bulma hızı ve tedavi başarı oranları, temaslı muayenesi ve koruyucu tedavi uygulamaları ile verem savaşı dispanserlerinin rolü büyüktür” diye konuştu.

Samsun’da 3 dispanserin bulunduğunu belirten Kasapoğlu, “İlimizde Çarşamba, Bafra ve Samsun merkezde olmak üzere üç dispanser bulunmaktadır. Hastalara belli periyotlarla ev ziyaretleri, gıda ve maddi destek sağlanmaktadır. Tüm ilaçlar ücretsiz olarak ve kesintisiz dispanserlerimizce temin edilmektedir. Hastaların aile içi ve aile dışı çevresindeki temaslıları da ücretsiz olarak kontrol edilmektedir. Yardıma ihtiyaç duyan Tüberküloz hastalarına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve Verem Savaş Derneği tarafından yardım sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve beraberindekiler tüberküloz servisinde yatan hastalarını ve hemşireleri ziyaret ederek, onlara moral verdiler.