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27 Kasım 2017 16:54

Türkiye’nin en büyük bowling salonu açıldı

Avrupa’nın en büyük üçüncü, Türkiye’nin ise en büyük bowling salonu olan İlkadım Bowling Salonu halkın kullanımına açıldı.

Türkiye’nin en büyük bowling salonu açıldı

27 Kasım 2017 16:54


Batıpark’ta 2017 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları için yapılan İlkadım Bowling Salonu, halkın hizmetine açıldı. Açılış oyunundan önce kısa bir konuşma yapan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, bowling salonunun gençler için iyi bir yatırım olduğunu ve aktif bir şekilde insanların yararlanması gerektiğini söyledi.



Ahmet Güral: "Kulüpleşmeye çalışıyoruz"



Salonla ilgili bilgi veren Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, "İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda sporcularımıza açtığımız 38 yollu Türkiye’nin devlet eliyle işletilen en büyük bowling spor salonunu bugün Samsunluların hizmetine sunuyoruz. Gençlerimiz nezih bir ortamda güzel vakit geçirebilecekleri bir yere kavuştular. Ülkemizin en güzel tesislerinden birini aktif hale getirdik. Tesisimiz Saat 10.00-22.00 arası hizmet verecek. Kulüpleşmeye çalışıyoruz ve kulüplerin branşlarını burada açmalarını sağlayacağız. Samsun’da kulüp sayısını arttıracağız" dedi.


Açılış programına ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan katıldı.




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