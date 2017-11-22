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22 Kasım 2017 16:44

Türkiye’nin en büyük bowling salonu halka açılıyor

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın da en büyük 3.

Türkiye’nin en büyük bowling salonu halka açılıyor

22 Kasım 2017 16:44

salonu olan İlkadım Bowling Salonu 27 Kasım’da halkın kullanımına açılacak.


Batıpark’ta 2017 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları için yapılan İlkadım Bowling Salonu, kısa süre sonra halkın hizmetine açılacak. 27 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da yapılacak olan resmi açılış töreninin ardından tüm Samsun halkı belirli bir ücret karşılığında İlkadım Bowling Salonundan yararlanabilecek. Açılış öncesinde Samsun’da görev yapan spor muhabirleri, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz’ın da katıldığı mini bir bowling turnuvası düzenledi.


Salonun açılışından önce yapılan mini turnuvada bilgiler veren Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, “Bu salonumuz Avrupa’nın en büyük bowling salonlarından birisi. Samsun’da görev yapan spor muhabirlerine de küçük bir turnuva düzenledik. 27 Kasım’da saat 13.30’da yapılacak açılış ile de halkımızın hizmetine açılacak. Halkımız 27 Kasım’dan sonra burada oyun oynayabilecek. Bowling salonunda 38 oyun yolu bulunuyor” dedi.


Konuşmanın ardından Ahmet Güral Karayılmaz ve İlkadım Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, turnuvada dereceye giren basın mensuplarına kupalarını takdim etti.


Halka açılacak olan İlkadım Bowling Salonunda oyun seansı hafta içi 8, hafta sonu ise 10 TL olacak.




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