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28 Haziran 2017 15:48

Türkiye’nin en kirli havası Samsun’da

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının bugünkü verilerine göre, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin havası, “165 sağlıksız, hava kalitesi sağlığınızı olumsuz etkileyecek seviyededir” ile Türkiye’nin en kalitesiz havası oldu.

Türkiye’nin en kirli havası Samsun’da

28 Haziran 2017 15:48


Samsunlular güne pis kokulu ve puslu bir havayla başladı. Aşırı sıcakların boy gösterdiği Samsun’da şehir merkezinde Bafra ve Tekkeköy ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren pus ve kötü bir koku hakim oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarından alınan bilgilere göre, Samsun’da hava kalitesi indeksi bugün itibariyle 5 istasyondan 3 tanesi iyi seviyesindeyken, Bafra İstasyonu 55 orta, Tekkeköy İstasyonu ise 165 sağlıksız seviyede oldu.


Hava Kalitesi İndeksi raporlarına göre Samsun’da bulunan istasyonlardaki hava kalitesi Atakum, İlkadım ve Canik İstasyonlarında "iyi", Tekkeköy İstasyonunda hava kalitesi indeksi ise “165 sağlıksız, hava kalitesi sağlığınızı olumsuz etkileyecek seviyededir” oranı ile birlikte bugünün Türkiye’deki en kalitesiz havası oldu.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının verilerine göre hava kalitesi indeksi 0-50 arası iyi-yeşil, 51-100 arası orta-sarı, 101-150 arası hassas-turuncu, 151-200 sağlıksız-kırmızı, 201-300 kötü-mor ve 301-500 arası kötü-kahverengi olarak gösterilerek derecelendiriliyor.




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