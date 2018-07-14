Tekkeköy Mağaraları’nın bulunduğu Arkeoloji Vadisi’ne tarihi bir binanın restore edilerek yapımına başlanan "Ekolojik Ahşap Oyuncak Müzesi" Eylül ayında ziyarete açılıyor. 200’den fazla oyuncağın bulunduğu müze eski ve yeni oyuncakları raflarında barındırıyor. Tamamen ahşap ve doğal ürünlerden yapılan oyuncaklardan oluşan müzede, çocuklar için ahşap oyuncak oyun alanı ve oyuncak atölyesi de bulunuyor. Çocukların gezip eğleneceği müzede, çocuklar hem oyuncakların nasıl yapıldığını görme fırsatı bulacak hem de yapılan oyuncaklarla oynayabilecek. Müzede yer alan oyuncaklar arasında zeka oyunları ve beceri kazandıran oyuncakların da bulunuyor. En eski insan yerleşkelerinden olan Tekkeköy Arkeoloji Vadisi’nde bulunan "Ekolojik Ahşap Oyuncak Müzesi" aileler ve çocuklar için ayrı bir cazibe merkezi haline gelecek.

Müzenin çocuklar için büyük önem taşıdığını söyleyen Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şeref Aydın, "Daha önce belediyemiz ekolojik oyuncakla ilgili bir atölye çalışması yapmıştı. Orada yapılan ekolojik ahşap oyuncak projesini Arkeoloji Vadisi’nde farklı boyutta sürdürmek istedik. Tabi bu konuda eski projede yer alan ve ’oyuncakçı dede’ olarak bilinen Salih beyle konuştuk. O da bu fikri güzel karşıladı. Burada restore ettiğimiz bir evde Türkiye’nin ilk ve tek Ekolojik Ahşap Oyuncak Müzesi’ni oluşturduk. Burada yaklaşık 200 çeşit oyuncak var hepsi doğal. Müzenin içerisinde çocukların oyuncaklarla oynayabilecekleri bir alan var. Müzenin alt kısmında Salih bey’in oyuncaklarını yapacağı bir atölye hazırlıyoruz. Binanın dışında da ahşap oyun alanımız olacak. Amacımız buranın yaşayan bir müze olmasını sağlamak. Çoğu hazırlığımız bitti. Eylül ayında buranın açılışını yapmayı planlıyoruz" dedi.

10 yıldır ekolojik ahşap oyuncak üzerine çalışmalar yapan ekolojik ahşap oyuncak ustası Salih Tok, "Belediyemizle birlikte böyle güzel bir çalışmamız oldu. Özelikle çocuklar için çok güzel bir çalışma. Yaptığımız oyuncaklar tamamen doğal ahşap malzemelerden oluşuyor. Oyuncaklarda kullandığımız kurşun içeriği olmayan su bazlı doğal boyalar. Çocuklar buraya geldikleri zaman hem eski oyuncakları hem de doğal oyuncakları görmüş olacaklar. Unutulan oyuncakları da yapıp raflara koyuyoruz. Bizim burada önemsediğimiz başka bir konu çocuğun oynarken eğlenmesi. Zeka oyunları ile ilgili oyuncaklar yaparak çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlamak istiyoruz. Buradaki müzede çocuklar hem müzeyi gezecek, oyuncakla oynayabilecek hem de oyuncağın nasıl yapıldığını görebilecek. Buradan ayrıca oyuncak satışı da yapabiliyoruz. İsteyen kişilere kargo yoluyla tüm Türkiye’ye oyuncakları gönderebiliyoruz" diye konuştu.