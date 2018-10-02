Türkiye'nin palamudu Samsun'dan

Samsun'da geçen yıllara oranla 3 kat daha fazla çıkan palamut nedeniyle, Türkiye'nin birçok vilayetinden Samsun'a gelen balıkçılar, balık halindeki mezada katılarak satın aldıkları balıkları memleketlerine götürdü.

Samsun Balık Halinde gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar süren mezatta, tonlarca kilo palamut balığı satıldı. Çoğunlukla Amasya, Tokat, Sivas ve Ankara gibi illerden gelen vatandaşlar, tırlarını palamut ve hamsiyle doldurdu. Bu yıl en fazla balık bolluğunu yaşandığı Samsun'a, Ordu ve Giresun gibi Karadeniz illerinden de bir çok vatandaş geldi. Karadenizli balıkçıların hedefinde de Samsun açıklarında yakalanan palamut balıkları vardı. Yaklaşık 1 saat süren mezatta, tonlarca palamut balığı alıcı buldu. Uzak illerden gelen vatandaşlar ise, satıcılar ile sıkı pazarlığa tutuşunca ortaya renkli görüntüler çıktı. Öte yandan balıkçıların yüzünü güldüren palamut balığının ardından, Samsun'da 2 hafta içerisinde hamsinin de patlayacağı öğrenildi.

“Bu yıl balık sezonu çok bereketli"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Halinde balıkçılık yapan Mehmet Kıyak, “Bu yıl balık sezonu çok bereketli. Çok bolluk yaşanıyor. Özellikle palamut balığında çok bolluk var. Cenab-ı Allah verdi. Palamudun 1 tanesi 1 kilo geliyor. Biz de halde çiftini 12 ila 15 lira arasında satıyoruz. Halimize bu yıl balık almaya yine çevre illerden gelen bir çok balıkçı arkadaşımız var. Balık nerede, esnaf orada. Bu sezon balık burada. Amasya, Tokat, Sivas, Ordu ve Giresun gibi illerden gelen çok sayıda vatandaşımız var. Özellikle palamut almaya gelen esnaflarımız var” dedi.

"Çifti 15 lira, bedavaya balık satılıyor bu sene"

Samsun'da balık sezonuna iyi başladıklarını dile getiren Yaşar Kıyak, “Bu yıl çok güzel palamutlar var ve fiyatları da ona göre çok uygun. Çifti 15 lira. Bedavaya balık satılıyor bu sene. En bol balık palamut balığı. 15-20 gün içerisinde de aynı bolluğu hamside yaşayacağımızı umuyoruz. Böyle giderse Samsun'da balık fiyatları daha da ucuzlayacak” diye konuştu.

"Samsun'da palamut patlaması var"

Ordu ve Giresun gibi Karadeniz illerinden gelen esnaflar da, “Samsun'da palamut balığının bol olması nedeniyle biz de yola çıkarak buraya geldik. Tabii, Karadeniz'de balık bol ancak Samsun'da palamut patlaması yaşandı. Ordu ve Giresun'da da palamut var ancak burada daha güzelleri var. Biz de o nedenle palamut almaya geldik. Fiyatlar da gayet iyi durumda. Sezon çok iyi gidiyor” dediler.