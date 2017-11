Bu dünya ortalamasının çok üstünde bir rakam” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Samsun’da düzenlenen "Güvenli İnşaat Sempozyumu" başladı. İki gün sürecek sempozyumun açılışına katılan Müsteşar Yardımcısı Mahzar Yıldırımhan, Türkiye ve dünyada iş kazalarının neden olduğu zararlar ve alınabilecek önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

“Ülkemizde 2016 yılında iş kazaları ve meslek hastalıklarının toplam maliyeti 80 milyar TL”

Türkiye’de ve dünyada meydana gelen iş kazalarının büyük ekonomik kayıplara neden olduğunu belirten Mahzar Yıldırımhan, “İş sağlığı ve güvenliği konusunun, gelişmiş ülkelerin de öncelikleri arasında yer almasına neden olmuştur. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere toplam 3 milyar civarında iş gücü bulunmaktadır. Yani dünyada çalışma hayatı içerisinde 3 milyar insan var. Her gün yaklaşık olarak 1 milyon iş kazası yaşanmakta, iş kazası ve meslek hastalıkları sonucunda her yıl 2,3 milyon insan hayatını kaybetmektedir. Bu sayının çok fazlasında insan ise iş göremez hale gelmektedir. Bu da dünya genelindeki toplam Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 4’ünü götürmektedir. Yani dünya Gayri Safi Milli Hasılasını 80 trilyon dolar olarak hesap ettiğinizde yaklaşık olarak 3,2 trilyon dolar her yıl iş kazaları ve meslek hastalıklarına gidiyor. Ülkemizde 2016 yılında iş kazaları ve meslek hastalıklarının toplam maliyeti ise yılda 80 milyar TL olduğu tahmin edilmektedir. Bu dünya ortalamasının çok üstünde bir rakamdır. Ülkemiz açısından da ekonomik kayıptır. 80 milyar TL’nin 50 milyar TL’sini tasarruf edip yatırıma çevirebilsek, ülkenin ne kadar iyi noktalara gideceğini tahmin edebiliriz. Belirttiğimiz bu maddi kayıplar telafi edilebilse de kaybedilen yaşamların telafisi mümkün olmuyor. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği konusunun sadece iş yeri ve çalışan düzeyinde değil, toplumun genelini doğrudan ilgilendiren ve aynı zaman uluslar arası düzeyde ele alınması gereken bir önceliktir” diye konuştu.

“İş kazalarının önlenmesi için mevzuatlara uyulması gerekiyor”

Çıkarılan mevzuat ve kanunlara uyulması gerektiğini ifade eden Yıldırımhan, “Mevzuatımızı uluslararası uygulamalar doğrultusunda geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ettiği gibi bakanlığımızın AB müktesebatına uyumlaştırılması sürecinde ulusal programlarda yer alan taahhütleri büyük bir gayretle yerine getirdiğini ve mevzuat altyapısını oluşturduğunu memnuniyetle söyleyebiliriz. Bilinmelidir ki hangi sektör olursa olsun, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli iyileşmenin sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması için yüksek standartlarda mevzuat altyapısına sahip olmak mücadele araçlarından sadece birisidir. Uygulayıcılar, eğer bu mevzuata uymazlarsa, dünyanın en güzel mevzuatını da yapsanız ondan sonuç alamazsınız. Sadece cezadan korkan bir anlayışla kanunu değerlendirdiğiniz zaman ondan da sonuç alamazsınız. Biz bu sempozyumlarla meseleyi daha geniş kesimlere yayarak herkesin hadiseye sahip çıkmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yüksel: “Samsun’da ölümlü ve yaralamalı iş kazalarında önemli ölçüde azalmalar oldu”

Sempozyumda konuşan Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel, “Samsun’un sadece Karadeniz’in değil, bu coğrafyada ülkeler arasında gelecekte çok güzel bir yeri olacağını düşünüyoruz. Çünkü tarımda, sanayide, turizmde ve AR-GE’de çok önemli çalışmalar ve hamleler içerisindeyiz. Güvenlik kültürü çok önemli bir konudur. İlimizde koruyucu, önleyici ve iyileştirici kavramlarının hayata geçirilmesinde de çalışmalar yapıyoruz. Samsun’da ölümlü ve yaralamalı iş kazalarında önemli ölçüde azalmalar oldu. Bunları da eğitim, denetim ve yönlendirme çalışmalarıyla yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Murzioğlu: “Türkiye’de her 6 dakikada 1 iş kazası yaşanıyor”

Türkiye’deki iş kazalarının rakamlarına değinen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bizler de iş güvenliği konusunda birçok seminer ve konferans düzenliyoruz. Bunların başında da 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında verdiğimiz seminerler geliyor. Bugün ise iş kazalarının daha sık yaşandığı inşaat sektörü üzerinden konuşuyoruz. Türkiye’de her 6 dakikada bir iş kazası yaşanıyor. İş kazalarının büyük çoğunluğu inşaat sektöründe gerçekleşiyor. Bakanlığımızın, ‘geleceğimizi güvenle inşa edelim’ anlayışı üzerine yapılan bu etkinlik az önce saydığım rakamların azaltılması yönünde büyük önem arz ediyor” dedi.

Toplumun her kesiminin iş kazalarına duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise şunları söyledi:

“Konular, şehir hayatı ve günlük yaşantılarla alakalı olunca bunun önemi kat kat artıyor. İnşaat sektörü ülkemiz için vazgeçilmez bir sektördür. Yüzde 15 seviyesinde bir paya sahip. 6 dakikada bir iş kazasının yaşanması da işin ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. İş sağlığı ve güvenliği gibi problemlerin tartışıldığı bu programlarda sorunların konuşulması büyük bir fırsattır.”

Güvenli İnşaat Sempozyumu 30 Kasım akşamı sona erecek.