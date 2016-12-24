Türklerin Anadolu’daki zaferleri bu müzede

Samsun’da yapımı tamamlanan "Panorama 1919 Müzesi"nde Türkiye’nin en büyük yağlı boya tablosu ve 44 projeksiyondan yararlanılarak yapılan Dijital Gösteri Merkezi’nde 1071 Malazgirt Zaferi’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne giden süreçte kazanılan tarihi zaferler görsellerle anlatılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan “Panorama 1919 Müzesi” tamamlandı. Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ne giden süreçte verdiği tarihi mücadele ve Türk tarihinde önemli yer edinmiş zaferler ve savaşlar bu müzede ziyaretçilere yeniden yaşatılacak. Müzenin diagromik bölümde 300 m2 alanı kaplayan ve Azeri sanatçı tarafından 3 ayda yapılan Türkiye’nin en büyük yağlı boya tablosu bulunuyor. Bu tabloda Mustafa Kemal Atatürk’ün Dikmen Sırtları’nda Seymenler tarafından karşılanışı simgeleniyor. Tablonun önünde ve kenarlarında konuyu tamamlayan argümanlar bulunuyor. Müzenin diğer bölümünde ise 44 projeksiyondan yararlanılarak yapılan Dijital Gösteri Merkezi yer alıyor. Burada Malazgirt Zaferi, Osmanlı’nın kuruluşu, İstanbul’un Fethi, Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Mücadelesi anlatılıyor

Spor Toto Teşkilatı tarafından finanse edilen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan müzenin son durumu hakkında bilgiler veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, “Samsun’da daha önceden yeterli fiziki düzeyde olmayan birkaç müze vardı. Bu müzelerde eserlerin uygun olarak sergilendiğini söyleyemeyiz. Bu anlamda Samsun’a bir Kent Müzesi kazandırdık. Bunun dışında Samsun ölçeğindeki şehirlerde 1’den fazla müze olduğunu gördük. Müzeler, bir şehrin kültürel gelişimini sergileyen önemli göstergelerdendir. Eski Valimiz Hüseyin Aksoy’un da önderliğinde 1970li yıllarda yapılmış 5 bin m2’lik bir alanda bulunan eski Yaşar Doğu Spor Salonu’nu yıkmayarak, bunu bir panorama müzesine dönüştürdük. Daha sonrasında Spor Toto Teşkilatı ve Spor Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında bir protokol tanzim edildi. Kemer tipli bu spor salonunu tamir ederek, Samsun’un ve ülkemizin tarihinde öneme sahip Kurtuluş Mücadelesi’ni anlatan panorama müzesini olgunlaştırdık. Müzeyi reklam karşılığında Spor Toto Teşkilatı tarafından karşılanan ödenek ve Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla tamamladık. Müze, dijital gösteri merkezi ve diagromig gösteri alanı olarak 2 bölümden oluşuyor" dedi.



Benzeri olmayan özellikler

Müzenin teknik ve benzeri olmayan özellikleri hakkında da bilgiler veren Yurt, “Diagromig Gösteri Alanı’nda Türkiye’nin en büyük yağlı boya tablosu var. Bu tablo 300 m2 alan büyüklüğüne sahip. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı anları simgeleniyor. Dijital gösteri merkezinde 10’larca projeksiyonda tarih bilimciler tarafından hazırlanan, tarihi gerçeklere uygun kurtuluş mücadelelerini anlatan senaryolar, uygun cihazlarla perdelere yansıtılıyor. Bu iş çok güzel oldu. İçerisini tekrardan dizayn ettik. Dijital gösteri merkezi, perdeleri, projeksiyonları ve senaryolarıyla güzel bir eser ortaya çıkarıldı” diye konuştu.

Yurt, müzenin açılışının ise müzenin işletme hakkının Büyükşehir Belediyesi’ne mi yoksa Spor Genel Müdürlüğü’ne mi verilmesi konusunun netlik kazanmasının ardından belli olacağını sözlerine ekledi.