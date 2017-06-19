Acenteler biterse Türkiye’de turizm de biter” dedi.

Güçlü TÜRSAB Platformu bünyesinde Ortak Akıl Toplantıları gerçekleştiren TÜRSAB Başkan Adayı Hasan Erdem, Karadeniz buluşması kapsamında Samsun’da bölgede faaliyet gösteren turizm ve seyahat acenteleriyle bir araya geldi. Bir otelde gerçekleşen ve Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya bölgesinden gelen turizm ve seyahat acentesi yetkilisinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan TÜRSAB Başkan Adayı Hasan Erdem, “Karadeniz’in incisi bu cennet bölgemizde faaliyet gösteren acentelerimizi yalnız kalmaktan kurtaracağız” diye konuştu.

“Güçlü TÜRSAB, Güçlü Türkiye”

“Güçlü TÜRSAB, Güçlü Türkiye” sloganı ile yola çıktıklarını ifade eden Erdem, TÜRSAB’da değişimi hedeflediklerini ifade ederek, "Türkiye’de turizmin bel kemiğini oluşturan turizm ve seyahat acentelerimiz ne yazık ki son yıllarda yalnız bırakıldı. Acenteler biterse turizmin tamamı biter. Acentelerin bitip yok olmasını engellemek için buradayız. Hepimiz için TÜRSAB’da değişimi hedefleyerek başkan adayı oldum. Artık değişimin zamanı gelmiştir. Bu gemi batarsa hepimiz batarız. Bizim hiç kimseyle kavgamız yok. Turizmde birlik ve beraberlik için yola çıktık" şeklinde konuştu.

"Güçlü acente güçlü TÜRSAB"

"Seçim bildirgemizde yer alan 32 maddenin TÜRSAB başkanı seçildiğimde yerine getirmek üzere benim seyahat acentelerine verdiğim şeref sözüdür" diyen Erdem, şöyle devam etti: "32 madde içerisinde acentelerimizin sorunlarına çözüm olacak, elini güçlendirecek pek çok projemiz var. Genel merkezin güçlü olması bize bir şey kazandırmaz, önemli olan acentelerin güçlü olmasıdır. Arka arkaya acente açılmasına son vererek, seyahat acentesi kurulmasına kısıtlama getireceğiz. Bu şekilde yaşam mücadelesi veren seyahat acentelerinin pazar paylarının başkaları tarafından çalınmasını engelleyeceğiz."

"Karadeniz’i markalaştıracağız"

Karadeniz Bölgesi’ni dünyanın önemli turizm destinasyonlarından birisi haline getirmek adına bölge acenteleriyle yurt dışı fuarlarına katılmaları noktasında tanıtım destekleri vereceklerini kaydeden Erdem konuşmasını şöyle tamamladı: “Bölgemizin turizm değerlerinin ön plana çıkarılmasını ve özellikle Arap turistlerin büyük ilgi gösterdiği doğa turizmi, sağlık turizmi gibi alanlarda markalaşması adına çalışmalar yapacağız. Seçimden seçime gelip hatırınızın sorulmasını ve sonra ortadan kaybolma düzenini değiştireceğiz. Türkiye’nin satış ve pazarlamasından sorumlu olan seyahat acentelerinin profesyonelleri başka sektörlere kayıyor. Bunu engellemek ve acentelerin güçlenmesi için yeni projeler geliştirmek zorundayız."