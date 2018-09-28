TUSAF'tan çuvalı 95 TL'den 5 milyon ton un sözü

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, un fiyatları üzerinden yapılan spekülasyonlara izin vermeyeceklerini ifade ederek federasyon olarak çuvalı 95 TL'den 5 milyon ton un temin etme garantisi verdi. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal da 250 bin ton ekmeklik kalitedeki buğdayı ithal edeceklerini açıkladı.

Türkiye'nin son 6 yıldır dünyanın un ihracat şampiyonu olmasını sağlayan TUSAF, Karadeniz Un Sanayicileri Derneği (KUSAD) ev sahipliğinde bir otelde 'Hasadın Ardından' temasıyla sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

TUSAF olarak çuvalı 95 TL'den 5 milyon ton un temin edeceklerinin altını çizen TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "19 milyar TL'ye ulaşan un sektörü, 2017 yılını 3,5 milyon ton un ihracatından elde ettiği 1,1 milyar dolar ile kapatırken, 2018 yılı hedefi ise 3,6 milyon ton un ihracatından 1 milyar 250 milyon dolar gelir elde edebilmek. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 90'ına ulaşan ve her 3 kişiden 1 kişinin Türk ununu tüketmesini sağlayan un sektörü, son 6 yıldır Türkiye'nin dünyanın un ihracat şampiyonu olmasında önemli bir katkı sunuyor. 2003 yılında Samsun merkezli olarak kurulan KUSAD, TUSAF çatısı altında 15 yıldır bölgemizdeki un sanayicilerimize ve sektör paydaşlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Un fiyatının 95 TL/çuvaldan, 175 TL/çuvala çıktığı gibi asılsız iddiaları ortaya attılar. Bu çevreler un bulunamadığı, unun karaborsaya düştüğü algısıyla halkımızı panikletmeye ve okları un sanayicilerine çevirmeye çalıştılar. Un üzerinden yapılmaya çalışılan bu algı operasyonunda, hedefin yanlış seçildiği siz un sanayicilerimizin milli duruşu sayesinde kısa sürede gözler önüne serildi. Bu süreçte Tarım Bakanımız birçok defa bizlerle toplantı yaparak, istişarelerde bulundu. Bizlere çözüm noktasında yol gösterdiği için teşekkür ediyoruz. Verdiğimiz 95 TL fiyatla bir milyon çuval temin etme garantisini basın önünde tüm kamuoyuna duyurduk. Tüm süreci yakından takip eden Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin çağrısı ile bu rakamı 5 milyon tona çıkarttık” dedi.

“Buğday ve un arzında problem yok”

Konuşmasında un tedarikinin kesintisiz olarak devam ettiğine dikkat çeken Ulusoy, "Kalitesine göre farklı fiyatlar olmakla beraber, Türk Gıda Kodeksi Ekmeklik Buğday Unu Tebliği'nde yer alan kalitelere sahip en uygun fiyatlı unların, 80-85 TL/çuval peşin fiyatlarla fabrika teslimi alınıp satıldığını memnuniyetle görüyoruz. Zira 19 Eylül 2018'de gerçekleşen Ankara Halk Ekmek ihalesi 80 TL/çuval fiyat ile sonuçlanmıştır. Görüyoruz ki önemli bir tarım ülkesi olan yurdumuzda, buğday ve un arzında problem yaşanmamaktadır. Un sanayicilerimiz, kutsal ekmeğimizin ham maddesi olan un tedarikine kesintisiz olarak devam etmektedir” diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde 250 bin ton ekmeklik kalitedeki buğdayın ithal edileceğini açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Bu hafta ihalemizi yaparak faaliyete geçirdik. 250 bin ton ekmeklik kalitedeki buğdayı ithal edeceğiz. Bu takviye süreci ihtiyaç olduğu sürece devam edecek. Devletin zirvesinden bize verilen talimat budur. İhtiyaç duyulduğu sürece gerek ekmeklik buğdayda gerekse yemlik ürünlerde Türkiye'nin ihtiyacı bir şekilde karşılanacaktır. TMO olarak 2019 yılında hububat üreticilerimizi çok memnun edecek bir fiyatla alım yapma teşebbüsünde bulunacağız. Türkiye'nin hububat üretmeye devam etmesi lazım. Stratejik noktamız deyip, sadece sözde bırakmamamız lazım. Tarım Bakanlığı ve TMO olarak üreticinin her zaman yanındayız. Bunun yansımalarını da ilerleyen dönemlerde bütün yöneticilerimiz göreceklerdir” şeklinde konuştu.

"3,5 milyon tonluk buğday unu ihracatı yapıyoruz”

Çok ciddi miktarda buğday unu ihracatı yaptıklarını dile getiren Samsun Valisi Osman Kaymak, "Ülke düzeyine bakıldığında 2017 yılı ihracat rakamlarında yaklaşık 3,5 milyon tonluk buğday unu ihracatı görülmektedir. Bunun da 1,8 milyon tonluk kısmını Irak'a ihraç edilmektedir. İkinci sıradaki ihracat yaptığımız ülkenin de Suriye olması nedeniyle komşu ülkelerimizle yapılan dış ticaretin önemi bir kez daha görülmektedir. Samsun firmalarının 2017 yılı fasıllar itibariyle ihracatı incelendiğinde; yüzde 13,31'inin (61,6 milyon dolar) değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni faslından yapıldığını görmekteyiz, bu rakamlar da bu sektörün ilimiz açısından ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. Samsun'un tarımsal üretimde kullanılan toplam alan 378 bin hektardır. Bu alanın 28 bin 908 hektarı sebze, 230 bin 291 hektarı tahıllar, 97 bin 329 hektarı meyve alanına aittir. İl tarım faaliyeti çeşitliliğinde ve ekonomik büyüklüğünde fevkalade önemli bir yere sahip olan Bafra ve Çarşamba Ovaları toplam 122 bin 410 hektarlık tarım alanına sahiptir. İlimizde Samsun Gıda OSB ve Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) OSB'nin varlıkları oldukça önemlidir. Sera OSB, bölgemizde en az bin 500 kişiye iş imkânı sağlanması beklenmektedir. Tarımın sanayi ile bütünleşmesi ile hem şehrimiz, hem çiftçimiz hem de sanayicimiz kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplantıda AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk da birer konuşma yaptı.

Programa ayrıca Tarım Ürünleri Lisanslı Depo ve Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derneği (LİDAŞDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Özkan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, STK temsilcileri, bürokrat ve akademisyenlerin yanı sıra un sanayicileri katılım gösterdi.