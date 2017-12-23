Tutu: “Futbolcu alacaklarını belediye desteği ile ödeyeceğiz"

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor’da futbolcular, geçen sezondan itibaren hiçbir alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sabah İstanbul’a gidecek uçağa binmemişti. Kırmızı-beyazlı futbolcular yağmur altında yaptıkları antrenmanın ardından toplu olarak açıklamada bulunmuştu. Futbolcular adına konuşan takım kaptanı Ahmet Burak Solakel, geçen seneden bile alacaklarının olduğunu ifade ederek, kendilerine verilen hiçbir sözün tutulmadığını ileri sürmüştü. Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, akşam saatlerinde yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Bu desteğin herkese örnek olması lazım”

Salı günü futbolcuların alacaklarının önemli bir kısmını yatıracaklarını ifade eden Başkan Tutu, “Samsun Valisi Osman Kaymak ile takımın içerisindeki sıkıntılar hakkında toplantı yaptık. Bize çok sahip çıkıyor. Siyasiler de destek vermeye çalışıyor. Bugüne kadar bize sürekli destek veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile görüşme yaptık. Başkan Yılmaz’ın bu adımı diğer tüm Samsunspor’a sahip çıkması gerekenlere örnek olması lazım. Kendisi önümüzdeki hafta salı gününe kadar oyunculara büyük bir ödeme yapmak için çalışmasını sonlandıracak ve ciddi bir ödeme yapacak. En geç salı günü futbolcularımızın mali anlamda yaşadığı ekonomik sıkıntılara katkı sağlayacak bir yardımda bulunacak. İnşallah bunun Vali Bey, iş adamları, siyasiler ve milletvekilleri ile yapılacak görüşmeler sonrasında takım kadrosundaki oyuncuların alacaklarının ödenmesi konusunda adımlar atılıyor. Genel kurul aşamasında olan bir takıma sahip çıkan valimize ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ekonomik anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Belki de sportif anlamda yaşadığımız sıkıntılar bizi bu duruma getirdi. İnşallah Giresunspor maçında başlayan Ümraniyespor maçında devam edecek başarılı sonuçlar, desteklerin artmasını sağlayacak. Bu desteğin yeni gelen yönetime de artarak devam edeceğini düşünüyorum. Önemli olan Samsunspor’un başarılı olması ve sorunların çözülmesidir” dedi.

Tutu, futbolcuların kazan kaldırmadığını, kendi haklarını aradıklarını ifade ederek Giresunspor maçında hak edilen galibiyet primlerinin takım yola çıkmadan önce otobüste dağıtıldığını da sözlerine ekledi.