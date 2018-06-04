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04 Haziran 2018 17:01

Tütün tarlalarından Türkiye şampiyonluğuna

Antalya Kemer’de yapılan Bocce Türkiye Şampiyonası’nda Samsun’u temsilen katılan Alaçam Etyemez Alpaslan Gül Ortaokulu öğrencileri küçük kız kategorisinde Türkiye ikinciliği, yıldız kız kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Tütün tarlalarından Türkiye şampiyonluğuna

04 Haziran 2018 17:01


Karadeniz Sinop Bölge birincisi olarak Antalya Kemer’de Samsun’u temsil etmeye hak kazanan Alaçam Etyemez Alpaslan Gül Ortaokulu öğrencileri zorlu mücadeleler sonucunda müsabakalara damga vurdu. Yıldız kız kategorisinde finalde Mersin takımını 13-4 yenen Alpaslan Gül Ortaokulu öğrencileri Türkiye şampiyonu oldu. Küçük kız kategorisinde ise finalde Denizli takımına 13-3 kaybederek Türkiye ikinciliğini elde etti.


Milli Takım Antrenörü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir, “Antalya’da yapılan müsabakalara 6 bölgeden dereceye giren 24 takım katıldı. Biz Sinop Karadeniz Bölge birincisi olarak Samsun’u temsil etmeye hak kazandık. Grup müsabakalarında başarılı sonuçlar elde ederek ilk 8’e kaldık. Finalde bir Türkiye birinciliği birde ikinciliği elde ettik. Hepsi köy çocuğu olan öğrencilerimiz ailelerine yardım için tütün tarlalarında çalışırken bir yandan da aylarca süren emek sonucunda Şampiyonaya hazırlandılar. Onları canı gönülden kutluyorum” dedi.




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