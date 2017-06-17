Tütüncü: "TMO’nun fındığa müdahalesi üretici için güvence"

Fındıkta bu yıl rekoltenin düşük olabileceğini ifade eden Hasan Tütüncü, rekoltenin az olması durumunda fiyatların yüksek olacağını söyledi. Hava şartlarından dolayı fındık rekoltesinin düşük olabileceğini belirten Tütüncü, "Yükseklerde fazla fındık yok. Hava şartlarından dolayı biraz yanma oldu. Bu nedenle fındık rekoltesinin düşük olması bekleniyor. Rekoltenin düşük olması fiyatların biraz daha yükselmesi demektir. Çiftçimizin temsilcisi olarak fındık fiyatlarının yüksek olmasını bekliyoruz. 2016 yılında fındık üreticimiz fiyat olarak biraz mağdur oldu. Devletimiz geçen yıl fındık üreticisinin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak için TMO’ya fındık alımı gerçekleştirdi. TMO hala açık ve fındık alımı devam ediyor. TMO 10-10,5 TL gibi bir fiyattan fındığı alıyor. Ürününü getiren çiftçiden yüzde 10’a kadar fire düşünü düşmüyor. Sadece yüzde 2 stopajla çiftçimizin elinden alıyor. 2017’de de TMO’nun fındık alımı bekleniyor. TMO’nun fındık alımı devam ederse bu senenin daha güzel olacağını düşünüyoruz. 2017’de rekoltenin almasına karşın fiyatların daha yüksek olmasını bekliyoruz. Tabii TMO’nun fındığa müdahalesi üreticimiz için güvence" dedi.