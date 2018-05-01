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01 Mayıs 2018 16:35

Tuvalete atılan uyuşturucu paketlerini polis buldu

Samsun’da narkotik polisinin bir eve yaptığı operasyonda evde bulunanların panik içinde tuvalete attığı uyuşturucu paketlerini polis buldu.

Tuvalete atılan uyuşturucu paketlerini polis buldu

01 Mayıs 2018 16:35


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu Ramazan Y. ile Azziz A. adlı kişilerin birlikte kaldıkları evden uyuşturucu satışı yaptıklarının bilgisini aldı. Evin etrafından araştırma yapan polis, Ramazan Y.’nin bir kişiye uyuşturucu sattığını tespit etti. Uyuşturucu satın aldığı belirtilen söz konusu şahıstan 2 paket esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ramazan Y.’nin üzerinden 14 paket esrar maddeli ele geçirildi. Evde bulunan Aziz A. gözaltına alındı. Aziz A.’nın tuvalete attığı 5 paket esrar ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Ramazan Y. ve Aziz A. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ramazan Y. ve Aziz A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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