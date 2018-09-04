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04 Eylül 2018 16:12

Tuvaletteki röntgenciyi vatandaş yakaladı

Samsun’da parktaki umuma açık kadınlar tuvaletine giren bir şahıs burada tuvaletin bitişik kabinindeki kadını röntgenlerken genç kızın olayı fark edip yardım istemesi üzerine vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Tuvaletteki röntgenciyi vatandaş yakaladı

04 Eylül 2018 16:12


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Anıt Park içindeki umuma açık belediyeye ait tuvalette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.D. (45) adlı şahıs, kadınlar tuvaletinin içerisine girerek tuvalet kabininin alt kısmından yan taraftaki genç kızı röntgenlerken kızın olayı fark etmesi ve yardım istemesi üzerine yakalandı. Vatandaşlar tarafından yakalanan K.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan K.D., "Votka içtim. Kafam iyiydi. Bayanlar tuvaletinde kimse olmaz diye girdim. Tuvalet ihtiyacımı görürken bayan bağırdı. Ben kendisini görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.


R.İ. (21) adlı genç kız ise K.D.’den şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Ben tuvaletteyken tuvaletin yan kabininin alt kısmındaki yaklaşık 30 santim boşluktan beni dikizliyordu. Kendisini fark edince çığlık atıp yardım istedim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.


Polisteki sorgusu tamamlanan K.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.D. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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