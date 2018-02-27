Uçakla ücretsiz cenaze taşıma hizmeti için imzalar atıldı

Vatandaşların cenazelerini şehir dışına ücretsiz taşıma hizmetini Türk Hava Yolları(THY) yapacak.

Yakınları vefat edenleri acı günlerinde yalnız bırakmayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın cenazelerin hava yolu ile ücretsiz taşınmasına ilişkin talimatı faaliyete geçti. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında alınan meclis kararının ardından Büyükşehir Belediyesi, THY ile ortak hizmet protokolü imzaladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak ile THY Samsun Müdürü Deniz Öztırpan tarafından imzalanan protokolle hizmet, resmen başlamış oldu.

İmzalanan protokolle ilgili açıklama yapan THY Samsun Müdürü Deniz Öztırpan, Samsun Büyükşehir Belediyesinin şehir dışı cenaze taşıma hizmetini yapacak olmalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. THY’nın vatandaşların acı gününde de yanlarında olduklarını ifade eden Öztırpan, “Daha çok uzak yerler olmak üzere iç hatlardaki hava terminali olan bütün noktalara cenazelerimizi ücretsiz taşıyacağız. Bu hizmet sayesinde karayolu ile uzak yerlere cenaze nakli dönemi kapanmış olacak. Acı günlerinde insanlarımızın yanlarında olmak ve cenazelerini kısa sürede teslim etmek amacıyla bu hizmeti sunuyoruz. Sayın başkanımızın talimatları doğrultusunda bu protokolü gerçekleştirdik. Bugünden itibaren nakiller başlıyor. Bu hizmetimiz ise vatandaşlarımız açısından ücretsiz olacak. Maliyetini ise idaremiz karşılayacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak ise, “Belediyemiz olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Halkımızı acı günlerinde de yalnız bırakmayacağız. Bu amaçla bir sosyal sorumluluk projesi yaptık. Şehir dışında defnedilecek cenazelerimizi, yakınlarının talep etmesi durumunda hava yolu ile ücretsiz göndereceğiz. Bu konuda THY ile protokolümüzü yaptık. Artık uzun ve meşakkatli geçen karayolu ile cenaze nakli, havayolu hizmeti ile ortadan kalkmış olacak. Söz konusu hizmette cenazeye uçakta refakat etmek isteyen kişi (birinci derece yakını olması kaydıyla) yüzde 20 indirimden yararlanacak. Türkiye’nin her iline taşımacılık yapılacak projeden faydalanmak isteyenlerin ise hizmetin yerine getirilebilmesi, gerekli ihbar ve tebligatların yapılması için adres değişikliklerini 15 gün içerisinde bildirmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.