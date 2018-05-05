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05 Mayıs 2018 10:07

Uçurtma Şenliği ile şenlendiler

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Göl İlkokulu tarafından Kunduz Dağı’nın zirvesinde Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Uçurtma Şenliği ile şenlendiler

05 Mayıs 2018 10:07


Kunduz Yaylası’ndaki şenliğe Göl İlkokulu ve Anasınıfı öğrencilerinin tamamı 130 minik katıldı. Heyecanları yüzlerine yansıyan şenliğe yoğun ilgi gösteren öğrenciler uçurtmalarını rüzgara bırakırken gönüllerince eğlendiler. Zaman zaman aksiliklerin de yaşandığı şenlikte çocuk oyunları ve dans ederek renklendiren öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdiler.


Çocukların Uçurtma Şenliği ile eğlenmelerinden kendilerinin de mutlu olduğunu belirten Göl İlkokulu Müdürü Savaş Avcı Kunduz, fetival alanının bu etkinlik için adeta biçilmiş kaftan olduğunu, bu şenliği geleneksel hale getireceklerini söyledi. Uçurtma Şenliği’ne basit bir olay olarak bakmamak gerektiğini ifade eden Avcı, bu tür etkinliklerin öğrenciler açısından önemli kazanımları olduğunu, uçurtmanın bir beceri gerektirdiğini, saygı, hoşgörü, başarıyı takdir etme, paylaşma değerlerinin bu tür etkinlikte uygulama alanı bulduğunu kaydetti.


Öğrenciler ise gönüllerince uçurtma uçurarak eğlendiklerini belirterek, bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını talep ettiler.




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