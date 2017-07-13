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13 Temmuz 2017 11:43

Ulaştırma Bakanı Arslan: “Gençleri iyi yetiştiremiyorsanız yaptığınız yolların anlamı olmaz”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Siz yol yapabilirsiniz, insanları ulaştırabilirsiniz ama eğer gençleri geleceğe hazırlayamıyorsanız, geleceğin teminatı olan gençleri iyi yetiştiremiyorsanız yaptığınız yolların anlamı olmaz” dedi.

Ulaştırma Bakanı Arslan: “Gençleri iyi yetiştiremiyorsanız yaptığınız yolların anlamı olmaz”

13 Temmuz 2017 11:43


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir dizi açılış programları için Samsun’a geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile birlikte Samsun Valiliğini ziyaret eden Bakan Ahmet Arslan, olimpiyatlar hakkında mesaj verdi.


Bakan Arslan, “Biz 81 ile hizmet ediyoruz. Sadece Samsun’a değil. Elbette ki değerli Bakanımız Akif Çağatay Kılıç, başta engelliler olimpiyatı olmak üzere Samsun’a çok şey yapıyor. Ama biliniz ki kendisi diğer bölgelerde de hizmet kervanının sağlıklı ve çok daha başarılı yürütülmesi adına gecesini gündüzüne katıyor. Siz yol yapabilirsiniz, insanları ulaştırabilir eriştirebilirsiniz ama eğer gençleri geleceğe hazırlayamıyorsanız, geleceğin teminatı olan gençleri iyi yetiştiremiyorsanız yaptığınız yolların anlamı olmaz. Ama ikisini bir arada yapıyorsanız işte o zaman anlamlı olur” diye konuştu.



“Nereye gidersek gidelim. Samsun’dan ve olimpiyatlardan bahsediliyor”


“Hem ülkemizin bugününü imar etmek adına hem de geleceğini sağlam temeller üzerinde kurgulamak adına hizmetlerimizi yapıyoruz” ifadesini kullanan Bakan Arslan şunları söyledi: “Elbette ki bugün Samsun’da olduğumuza göre Samsunumuzu öne çıkarmak kadar doğal bir şey yok. Bu vesileyle de değerli Bakanımızı tebrik ediyoruz. İşitme Engelliler Olimpiyatı çok başarılı bir organizasyon. İnşallah 5 gün sonra başlamış olacak. Nereye gidersek gidelim. Samsun’dan ve olimpiyatlardan bahsediliyor. Bir farkındalık oluşmuş durumda. Önemli olan bu farkındalığı iyi bir ev sahipliği ile geleceğe taşımış olacağız. Samsun’da hiçbir aksaklığa yer verilmeden iyi bir organizasyon yapılıyor. Biz yine Samsun’un ihtiyaçlarını tekrar tartışacağız. Çözümlerimizi ortaya koyacağız. Bir talep varsa onları da değerlendireceğiz.”


Daha sonra konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise “Şu anda Samsun, olimpiyatlarla ilgili farklı havaya girmiş durumda. Hem sosyolojik hem psikolojik açıdan misafirlerimizi ağırlama konusundaki heyecan içerisindeyiz. Burada en büyük katkıyı bize Ulaştırma Bakanımız vermiştir. Ben kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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