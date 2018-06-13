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13 Haziran 2018 10:36

Ülkücüler iftarda buluştu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından iftar programı düzenlendi.

Ülkücüler iftarda buluştu

13 Haziran 2018 10:36


Belediye Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen iftarda konuşan Vezirköprü Ülkü Ocakları Başkanı Kemal Karagöz, bir Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü yaşadıklarını söyledi. Karagöz, "Vezirköprü Ülkü Ocakları olarak bu Ramazan ayında veren el alan elden üstündür düsturu ile 272 ihtiyaç sahibi aileye ulaştık. Ramazan ayını gönül dostlarımızla birlikte güzel bir iftar sofrasında uğurladık. İhtiyaç sahiplerine ulaşmamızda bize güvenerek yardımcı olanlara teşekkür ederim" dedi.


Yemek sonunda dua yapıldı. İftar programına İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Taner Tekin, İl Ocak Başkanı Yalçın Altıntaş, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayı Murat Camadan, bazı sendika şube başkanları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.




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