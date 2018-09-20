"Uluslararası İntermodal Lojistik Zirvesi" Samsun'da yapıldı.

Tekkeköy ilçesinde bulunan Samsun Lojistik Merkezi, Uluslararası İntermodal Lojistik Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Birçok kamu kurumu görevlisi ve iş insanlarının katıldığı programda Samsun Lojistik Merkezi ve Türkiye'de lojistik ağının daha iyi bir konuma getirilmesi fikirleri tartışıldı. Zirvede söz alan Samsun Lojistik Merkezi Genel Müdürü Temel Uzlu, merkezin sadece Samsun değil, Karadeniz ve Türkiye için de çok önemli bir ticaret ve lojistik merkezi olduğunu söyledi.

Vali Kaymak: “Lojistik Merkez binlerce kişiye iş olanağı da sağlayacak”

Lojistik Merkezin tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde binlerce kişiye yeni iş imkanı sağlayacağının altını çizen Samsun Valisi Osman Kaymak, “Dünyada ve Türkiye'de lojistik sektörü her geçen gün daha fazla büyümekte ve buna paralel olarak lojistik sektörünün potansiyeli gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Dört farklı ulaşım yapısını ve 7 tane organize sanayi bölgesini içinde barındıran Samsun, uluslararası öneminin yanı sıra Türkiye'nin kuzey-güney ve doğu-batı eksenlerindeki yük koridorunun da başlangıç noktasıdır. Samsun Lojistik Merkez Projesi, ileriyi gören, geniş vizyon sahibi ve Samsun'un bu alandaki potansiyelinin farkında olan yöneticilerimizin önayak olması neticesinde hayata geçmiş bir projedir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Program Otoritesi olduğu, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı'na (BROP) 2011 yılında sunulan proje başarılı bulunmuştur. Müzakereler sonunda bütçesi 43 milyon avroya kadar çıkmış, hali hazırda Türkiye'nin en yüksek bütçeli tek majör projesidir. Lojistik Merkez, farklı büyüklükte toplam 37 bin 500 m2 alana sahip 15 depodan ve depo yapılmak üzere kullanılabilecek 170 bin m2 araziden, sosyal ve idari bina, komisyon ofisi binası, itfaiye, hizmet istasyonları, yükleme-boşaltma sistemleri, benzin istasyonu, iki araç ölçüm binası, iki güvenlik binası, yollar, oto ve tır park alanları ile demiryolundan oluşmaktadır. Toplam alanı yaklaşık 670 bin m2'dir. Proje ile birlikte başta girişimciler olmak üzere toptancılar, tüccarlar, esnaf ve KOBİ'ler Lojistik Merkezdeki depolama tesisleri, yükleme boşaltma alanları, sosyal tesisler ve idari binalardan yararlanacaklardır. Proje aynı zamanda binlerce kişiye iş olanağı sağlayarak bölge halkına da ekonomik anlamda destek verecektir” dedi.

Samsun Lojistik Merkezine demiryolu hattının da monte edileceğini ifade eden Vali Kaymak, “Proje yalnızca Samsun'daki işletmeler için değil TR83 Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Samsun Limanı hinterlandında yer alan Anadolu'nun pek çok şehrindeki işletmeler için değer oluşturacaktır. Projenin inşaat, müşavirlik, mal alımı ve teknik yardım bileşenleri kapsamındaki çalışmalar tamamlanmıştır. Teknik yardım kapsamında lojistik merkezin yönetim planı, insan kaynakları süreçleri gibi konular çalışılmış sektöre gerekli insan kaynağının hazırlanması için eğitim programları organize edilmiştir. Proje sözleşmesi imza aşamasında, Samsun-Çarşamba demiryolu hattının Samsun Lojistik Merkezine hizmet verebilecek şekilde yapım, bakım ve onarımlarının yapılması için TCDD'den taahhüt alınmıştır” diye konuştu.

Murzioğlu: “Kendimiz için üretme devri çoktan sona erdi”

Ülkelerin ve şehirlerin kendileri için değil, küresel ölçekte rekabet etmek için üretmesi gerektiğinin altını çizen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,“Artık kendimiz için üretme devri çoktan sona erdi. Dolayısıyla artık rekabet ortamı da küresel düzeye taşındı. Küresel düzeyde rekabet, daha iyi üretmeyi daha iyi hazırlanmayı ve daha çabuk teslim etmeye zorlamaktadır. Aynı zamanda uluslararası piyasalarda pazar payını muhafaza etmeyi ve arttırmayı, düşük maliyete girdi temin etmeyi ve üretimin uluslararası rekabet edebilir fiyatlara gecikmeden zamanında arz etmeyi gerektirmektedir. İçinde bulunduğumuz Samsun Lojistik Merkezi, bahsettiğim gerekleri bizi sağlayacaktır. Bunun kazananı önce Samsun sonra da Türkiye olacaktır. Kurulduğumuz yıldan bu zamana kadar büyük emek ve çaba sarf ettik. Ülkemize yüksek standartlarda bir lojistik merkez kazandırarak önemli bir aşama kat ettik. Şimdi hedefimiz bu merkezin ülkemizin lojistik sektörünün gelişimine katkı veren en önemli aktörlerden birisi olmasıdır. Bunun için de sektördeki ulusal ve uluslararası büyük ölçekli firmaların bu çatı altında olmasını istiyoruz. Çabalarımız ve gayretimiz bu noktadadır” şeklinde konuştu.

Başkan Togar: “Dünyanın 141 ülkesine ihracat yapan firmaların olduğu bir ilçeyiz”

Tekkeköy'ün çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tekkeköy denince, şehir dışındaki herkesin aklında bir algı oluşuyor. Tekkeköy, Anadolu'da kasabadan biraz daha fazla nüfusu olan, bu sayede ilçe olmuş olan bir ilçe akla gelir. Ama buraya gelip görünce herkesin algısının değiştiği bir ilçe Tekkeköy. Samsun'un değil belki de Karadeniz'in ekonomisine, ticaretine ve sanayisine yön veren bir ilçeyiz. Dünyanın 141 ülkesine ihracat yapan firmalarının olduğu bir ilçeyiz. Türkiye'deki en büyük yatırımlardan birinin ev sahibi olan bir ilçeyiz. Biz, bunlarla alakalı yerel yönetim ve valilik ve büyükşehir olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında bu ilçeye bütün uluslararası yatırımları kazandırılmasına vesile olan herkese teşekkür ederim. Tekkeköy, bu sayede bu tesisleri gören bir ilçe oldu. Bugün Tekkeköy, spor merkezi olarak görülüyor. Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi yine bizim ilçemizde. 2 tane 4 yıldızlı otelimiz var. Şehrimizdeki 3 limandan 2'si yine ilçemizde bulunuyor. İlçemiz adına bütün dünyaya Tekkeköy'ün marka bir kent olduğu şuurunu yerleştiren herekse teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Zirve, protokol konuşmaların ardından teknik ve bilimsel sunumlarla devam etti. Atilla Yıldıztekin, “Türkiye ekonomisinde lojistik sektörü ve Samsun'un sektörel geleceğine bakış” konusunda sunum yaparken, Aslı Gözütok ise “Karadeniz Ekonomik İşbirliği ülkeleri ile olan ticari ilişkilerin değerlendirilmesi” konusu hakkında sunumlarını gerçekleştirdi.

Sunumların ardından Samsun Lojistik Merkezi, Yeşilyurt Limanı ve Samsunport Limanı ziyaret edildi.

Uluslararası İntermodal Lojistik Zirvesi'ne ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, ilgili kamu kurumu amirleri, STK temsilcileri, iş insanları ve davetliler katıldı.