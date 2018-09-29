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Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu Samsun'da son buldu

Rize’den başlayan “Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu”, Rize-Giresun etabının ardından üçüncü etabın Samsun’da tamamlanmasıyla son buldu.

Rize'den başlayan “Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu”, Rize-Giresun etabının ardından üçüncü etabın Samsun'da tamamlanmasıyla son buldu.


Toplam 12 ülkeden 17 takım ve 100 sporcunun katıldığı bisiklet turunun son gününde bisikletçiler, Karadeniz Sahil Yolu güzergahında Giresun ile Samsun arasında pedal çevirdiler. Organizasyonun son etabında 196 kilometrelik parkurda pedal çeviren sporcular için Samsun Valiliği önünde ödül töreni düzenlendi. Toplam 505 kilometrelik parkuru tamamlayan bisikletçiler, Samsun'da soluklandıktan sonra birer birer ödüllerini aldı.


Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu Etap Klasmanı alanında Türk bisikletçi Özgür Batuhan birinci oldu. Ödül töreninin ardından program sona erdi.

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