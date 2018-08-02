Uluslararası kına gecesi

Programda yabancı öğrenciler, erik dalı oynayarak damat halayı çekti.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) işbirliğiyle gerçekleştirilen, Türkçe Yaz Okulu etkinlikleri çerçevesinde, Samsun’da misafir edilen 20 farklı ülkeden 24 uluslararası öğrenci için ’Türk Gecesi’ tertip edildi.

Omtel Otel’de düzenlenen programa Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Arjantin, Bahreyn, Bhutan, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, Guatemala, Hindistan, İtalya, İngiltere, Japonya, Kenya, Kolombiya, Libya, Peru, Portekiz, Singapur, Sierra Leone ve Şili’den gelen öğrenciler katıldı. 21 günlük Samsun programı çerçevesinde Türkçe dil eğitim, turistik gezi turları, ve kültür sanat etkinlikleri yapılan programda son olarak ise Türk kültürünü tanıtmak amacıyla önemli bir program organize edildi.

Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencilere Türk kültürüne ait unsurların sergilendiği program, uluslararası öğrenciler ve davetliler tarafından ilgiyle takip edildi. Omtel Otel’de gerçekleştirilen programda ilk olarak mehter takımı sahneye çıkıldı. Öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle takip edilen mehter takımı icra ettiği marşlarla misafir öğrencilere coşkulu bir gece yaşattı. Mehter marşına hayran olan Bahreynli öğrenci Hasan Abdulla ise mehteran eşliğinde Plevne Marşı’nı okudu. Programın son kısmında ise kültürümüzün en önemli örnekleri arasında yer alan kına gecesi etkinliği yabancı öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

Program hakkında konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ömer Saraç, "Yunus Emre Enstitüsü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen, Türkçe Yaz Okulu etkinlikleri çerçevesinde, Samsun’a gelen uluslararası öğrencilerimiz ile birlikte bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikteki amacımız, öğrencilere sadece Türk dilini öğretmek değil, Türk örf ve adetlerini de öğretmektir. Buradaki öğrenciler kendi ülkelerine gittiklerinde hem Samsun’un hem de Türkiye’nin tanıtımını yapmada önemli katkı sağlayacaklardır. Burada öğrencilerimiz ilk olarak mehter takımını dinleyerek daha sonra yabancı öğrencilerimizin bizzat kendilerinin gerçekleştirdiği kına gecesi programı düzenlediler” dedi.

Japonyalı bir öğrenci ise Samsun’da Türkçe eğitimi almaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek, Türk kültürünü çok sevdiğini dile getirdi.