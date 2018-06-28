Uluslararası öğrencilerle Türkçe şöleni

OMÜ Türkçe Öğretimi ve Uygulama Araştırma Merkezi (OMÜ TÜRKÇE) tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen şölene; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ TÜRKÇE Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Saraç, akademisyenler, OMÜ TÜRÇE’de ve farklı bölümlerde okuyan öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Öğrencilerimiz birer kültür ve barış elçisi olarak rol üstlenecekler”

Şölenin açılış konuşmasını yapan OMÜ TÜRKÇE Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Saraç, “Biz OMÜ TÜRKÇE olarak öğrencilerimize sadece sınıflarımızı değil; sofralarımızı, evlerimizi ve gönüllerimizi de açıyoruz. Öğrencilerimize sadece dil eğitimi ve bilgi vermiyoruz. Aynı zamanda Türk kültürünü ve Türk tarihini, dostluk ve kardeşliği, barışı, birbirini anlamayı, farklılıkların zenginliğini, yaratılanı yaratandan ötürü hoş görmeyi, Mevlana’nın hoşgörüsünü, Yunus’un sevgisini de öğretiyoruz. Burada Türkçe öğrenen her bir misafir öğrencinin, ülkelerine döndükten sonra Türkçeden ve Türkiye’den kopmadıkları biliyoruz. Tüm öğrencilerimizin birer kültür ve barış elçisi olarak üstlendikleri ve üstlenecekleri rolün de önemini çok iyi biliyoruz. Türkçe öğretim merkezleri üniversitelerin dış dünyaya bakan yüzünü yansıtmaktadır. Aynı zamanda ülkemizin uluslararasılaşma vizyonuna da ciddi katkılar sunmaktadır. Biz de öğrencilerimizle ve öğretim görevlilerimizle birlikte bu bilincin farkında olarak faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

“Bir lisan bir insan derler. Siz şimdi iki insan oldunuz”

OMÜ TÜRKÇE’nin ve yeni bir dil öğrenmenin önemine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, “Bir lisan bir insan derler. Siz şimdi iki insan oldunuz. Bir dili öğrenmek o dilin yaşadığı toplumu iyi tanımak, kültürünü, düşüncelerini, felsefelerini anlamak için çok önemli. Türk toplumunun içerisinde eğitiminizi sürdürürken öğrendiğiniz dil sayesinde bu konulardaki birikiminizi de genişlettiniz. Öğrenilen her dil insan ve toplumu tanımak adına önemli katkılar sağladığı için yeni dostluklar, arkadaşlıklar edinmenizi kolaylaştırır. Böylece dünyayı daha iyi anlayan sizler aynı zamanda dünya barışına da katkı sağlayan birer nefer olacaksınız. Bu dostluklar toplumlar arasında örülmek istenen düşmanlıkların giderilmesinde de işinizi kolaylaştıracaktır. Unutmayın OMÜ büyük bir üniversite, Türkiye’de kurulan ilk 15 üniversiteden biri olan OMÜ, 55 bin öğrencisiyle ve özellikle son yıllarda aldığı başarılarla ülkemizde ve dünyada da tanınılırlığı devamlı artmaktadır. Buradan edineceğiniz tecrübelerle önemli başarılar imza atacağınıza inanıyor ve esenlikler diliyoruz” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ TÜRKÇE’Yİ birincilikle bitiren ve aynı zamanda Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünün düzenlediği “Karamanoğlu Mehmet Beyi Anma ve TÖMER’ler Arası Türkçe Konuşması Yarışması"nda Türkiye 1.si olan Sabrije Isljami’ye, ikinci sırayı alan Nematullah Rahimi’ye ve üçüncü Fatıma Mohammad Abdulrahman Osman’a da C1 başarı belgelerini verdi.

Şölende mezun olan OMÜ TÜRKÇE öğrencilerinin düzenledikleri gösteriler büyük ilgi gördü. Yeni öğrendikleri Türkçeleriyle şarkılar söyleyen, şiirler okuyan ve OMÜ’deki hatıralarını konu aldıkları skeçleriyle profesyonel sanatçıları aratmayan öğrenciler katılımcılara da keyifli anlar yaşattılar. Büyük bir kültürel renk ve coşkuya sahne olan şölen 142 uluslararası öğrencinin başarı belgelerini almaları ve kendilerine sunulan Osmanlı şerbeti, macunu ve pamuk şekeri yemeleri ve toplu hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından sona erdi.