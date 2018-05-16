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16 Mayıs 2018 09:33

UMKE olağanüstü olaylara hazır

Samsun Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) olağanüstü durumlara anında müdahale edebilmek için tatbikat ve eğitim yaptı.

UMKE olağanüstü olaylara hazır

16 Mayıs 2018 09:33


UMKE Sağlık Bakanlığına bağlı olarak afet veya olağan dışı durumlarda aldıkları eğitim ve donanımla kazazedelere en kısa sürede imkan ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak üzere kuruldu. UMKE, gönüllülük esasına göre çalışan sağlık çalışanlarından oluşuyor. Ekipler, yılın belli dönemlerinde tatbikat ve eğitimlere katılarak olağanüstü durumlarda yapacakları müdahalelere hazır hale geliyorlar. 230 gönüllü sağlık personelinden oluşan Samsun UMKE, Samsun Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Alaiddin Domaç önderliğinde AFAD Merkezinde yardım çadırlarını kurarak tatbikat yapıp çeşitli eğitimler aldı.


Tatbikat ve eğitimler hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, “Samsun UMKE ailesi olarak 230 kişiden oluşuyoruz. Sağlık çalışanlarımız tamamen gönüllük esasıyla çalışan personellerden oluşuyor. Her yıl düzenlediğimiz çeşitli etkinlikler ile olağanüstü durumlarda yapılacak müdahaleler için kendimizi hazır tutuyoruz. Bugüne kadar birçok olaya müdahale ettik. Amacımız ulusal ve uluslararası olağanüstü olaylarda vatandaşların yanında olmak. Samsun UMKE’nin aynı zamanda Amasya, Ordu ve Sinop illerinde de koordinatörlüğü var. Bu illerdeki gönüllü personellerimizle de eğitim ve çalışmalarımızı aksatmadan devam ediyoruz” dedi.




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