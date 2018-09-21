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UMKE'den Kapıkaya'da bölge kampı ve tatbikat

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi organizasyonuyla 18-20 Eylül tarihleri arasında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölge tatbikatı gerçekleştirildi.


Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop illerinden UMKE gönüllüsü 100 sağlık çalışanının katılımıyla Bafra ilçesi Kapıkaya mevkisinde oluşturulan kamp alanında gerçekleştirilen kampta haberleşme teknikleri, oryantring ve yön bulma pusula kullanımı, triyaj, mutiple travmaya yaklaşım, taşıma teknikleri, zorlu yürüyüş parkurunda trekking eğitimleri yapıldı. Son gün gerçekleştirilen tatbikatta kitlesel yaralanma senaryoları ekipler tarafından uygulandı.


Tatbikatın ardından Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç tarafından kamp ve tatbikat faaliyetlerine desteklerinden dolayı Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a teşekkür plaketi verildi.

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