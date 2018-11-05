“Umut” varsa “hayat” da var

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kızılay Haftası'nda, Kızılay Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğüne hastalara ve ihtiyaç sahiplerine “umut” oldukları için teşekkür plaketi sundu.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Dirican ve Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Davut Albayrak'ın Kızılay Orta Karadeniz Bölge Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım'ın makamında gerçekleştirdikleri ziyarette, Kızılay'ın 1862 yılından beri hastalarına ve ihtiyaç sahiplerine yanında oldukları ve kan bağışçılığının önemini yaptıkları organizasyonlarla geniş kitlelere ulaştırdıkları için “umut” plaketi takdim etti.