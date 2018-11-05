İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Umut” varsa “hayat” da var

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kızılay Haftası’nda, Kızılay Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğüne hastalara ve ihtiyaç sahiplerine “umut” oldukları için teşekkür plaketi sundu.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kızılay Haftası'nda, Kızılay Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğüne hastalara ve ihtiyaç sahiplerine “umut” oldukları için teşekkür plaketi sundu.


VM Medical Park Samsun Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Dirican ve Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Davut Albayrak'ın Kızılay Orta Karadeniz Bölge Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım'ın makamında gerçekleştirdikleri ziyarette, Kızılay'ın 1862 yılından beri hastalarına ve ihtiyaç sahiplerine yanında oldukları ve kan bağışçılığının önemini yaptıkları organizasyonlarla geniş kitlelere ulaştırdıkları için “umut” plaketi takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.