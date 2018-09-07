OMÜ Rektörlüğünde düzenlenen toplantıya; DOKAP Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Demir, DOKAP Genel Sekreter Yardımcısı Tolgahan Köken, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Ören, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikri Balta, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Peker, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sefa Tarhan, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. İbrahim Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran, Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Serkan Soylu, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Günay Çakır ve OMÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Eyüp Selim Köksal katıldı.

“ÜNİ-DOKAP kurumsallaşıyor”

Toplantının açılış konuşmasını yapan OMÜ Rektör Yardımcısı Vedat Ceyhan, 2017 yılının sonundan itibaren ÜNİ-DOKAP dönem başkanlığını üstlenen OMÜ’nün, görev süresini tamamlamak üzere olduğunu hatırlatarak toplantının gündem maddelerini şöyle sıraladı: “Toplantımızın gündemini 4 madde hâlinde belirledik. Bunlar DOKAP ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar ve oluşturulacak strateji, diğer toplantıda da gündeme getirilen ÜNİ-DOKAP’la ilgili bir derginin hazırlanması, kasım ayında gerçekleşecek sempozyumun görüşülmesi ve dilek ve temenniler.”

Konuşmasında ÜNİ-DOKAP’ın giderek kurumsal bir yapıya kavuştuğuna dikkat çeken Prof. Dr. Vedat Ceyhan, 5 yıl sonra altyapısı sağlam bir şekilde bu yapıda çalışacağına olan inancını dile getirdi.

“ÜNİ-DOKAP OMÜ’de farklı bir boyut kazandı”

Açılış konuşmasının ardından DOKAP Genel Sekreter Yardımcısı Tolgahan Köken, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının ÜNİ-DOKAP bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve son durum hakkında bir sunum yaparak katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. ÜNİ-DOKAP’ın geniş bir alana hitap etmesi açısından kolay bir oluşum olmadığına işaret eden Genel Sekreter Yardımcısı Tolgahan Köken, “Hedeflerimize ulaşmak için meydana gelen sinerji çok güzel. ÜNİ-DOKAP’ın kuruluşu Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) sağlandı, OMÜ ile farklı bir boyuta doğru ilerliyor. İleride çok daha farklı işler yapacaktır” dedi.

Kapsamlı bir eylem planı yaparak ÜNİ-DOKAP bünyesindeki üniversitelerden topladıkları 115 proje içinden 13’ünü uygulamaya koymak için proje ekibi kurma kararı aldıklarını kaydeden Tolgahan Köken, “Bu projelerden 9 tanesi Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandı. Ancak Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişten sonra meydana gelen değişiklikler nedeniyle birtakım belirsizlikler yaşıyoruz. Ancak enerji kaynaklarıyla ilgili projemiz sağlıklı işliyor. Bundan sonraki süreçte de 2019-2023 yıllarını kapsayan yeni bir eylem planı oluşturmayı planlıyoruz” diye konuştu.

DOKAP ve ÜNİ-DOKAP’ın çalışmaları hakkında ayrıntılı bir sunum yapan DOKAP Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Demir’in ardından toplantı, gündem konularının konuşulması, dilek ve temennilerle sona erdi.