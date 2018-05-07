Üniversite öğrencilerinden alkışlanacak proje

“Bir Projemiz Var” başlığı altında çeşitli aktivite ve partiler düzenleyerek, girişlerde bilet yerine kitap ile kedi ve köpek maması alan öğrenciler, topladıkları kitaplar ile Havza ilçesindeki Naciye Öngel Ortaokulunda kütüphane kurdu. Kedi, köpek mamalarıyla ise evsiz hayvanlara yardım etti. Toplamda 75 öğrenci, aynı anda okulların fiziksel şartlarını iyileştirmek için canla başla mücadele etti. Havzadan sonra hız kesmeden çalışmalarına devam eden öğrenciler, yen bir okul için çalışmalara başlayarak, Vezirköprü’de bulunan bir köy okulu için etkinlik düzenledi. Toplam 26 öğrencisi olan okuldaki öğrencilere çanta ve çantanın içerisinde onlara özel hediyeler ulaştırıldı.

Öğrenciler adına konuşma yapan Nihan Kaya, “Bu küçük hediyeler için Atakent Kur’an Kursunda bulunan ablalarıma desteğinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Çocukların yüzündeki gülümseme her şeye bedeldi” dedi.