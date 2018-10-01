Üniversite öğrencilerinden 'Bayrak Yürüyüşü'

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) bir araya gelen Ülkü Ocaklarına bağlı yüzlerce öğrenci, Kurupelit Kampüsü içinde 'Bayrak Yürüyüşü' gerçekleştirdi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde faaliyet gösteren 10 ayrı öğrenci topluluğu tarafından 'Ondokuz Mayıs Üniversite Gençliği, Bayrağına Sahip Çıkıyor' sloganıyla yürüyüş düzenledi. OMÜ İlahiyat Fakültesi önünde toplanan ve büyük bayrak açan öğrenciler, “Ne mutlu Türküm diyene", "Vatan sana canım feda” şeklinde sloganlar eşliğinde OMÜ Yaşam Merkezine kadar yürüdü. Burada ise saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler adına konuşma yapan Ülkü Ocakları Kampüs Başkanı Serdal Çiba, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in emri üzerine çıktığımız bu yolda hiçbir zaman yılmadık. 'Sen mi kurtaracaksın bu vatanı' diyenlere cevabımız her zaman evet oldu. Bizler yola çıkarak Atamızın o altın nasihatini hiç unutmayanlarız. Bizler kapısının önünün temizlenmeden vatanın temizlenmeyeceğini bilenlerdeniz. Bu kapının önü hepimizin. Bu üniversiteler hepimizin. Bizler burada tek yumruk olursak bu bileği kimse bükemez. Bileği bükülmeyen bileği öpülmeye layıktır. Dostluğumuz ve kardeşliğimizin hep ileriye gitmesi için ben kampüs başkanı olarak söz veriyorum” dedi.

Öğrenciler basın açıklamasının ardından dağıldı.