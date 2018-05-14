Üniversite öğrencilerinden yıl sonu sergisi

Samsun’da OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi. Güzel Sanatlar Fakültesinde açılışı gerçekleştirilen sergide toplam 55 grafik tasarım eseri yer aldı. 17 öğrenci tarafından emek verilerek açılan sergide birbirinden farklı grafik tasarım eserleri katılımcıların beğenisine sunuldu. Sergi açılışına OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz de katıldı.

Sergide konuşan Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Tomak, “Bugün burada Görsel İletişim Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencilerimizin düzenlemiş olduğu mezuniyet sergisinin açılışı için toplandık. Sergide birbirinden farklı ve güzel 55 adet eser yer almaktadır. Bu tasarımlar öğrencilerimizin verdikleri emek sonucunda ortaya çıkmıştır. Ben öğrencilerime meslek hayatlarında başarılar diliyor ve hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Kurdeleyi keserek sergiyi açan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise katılımlarından dolayı öğretim üyelerine teşekkür ederek serginin hayırlı olmasını ve öğrencilere başarılar diledi.