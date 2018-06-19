Üniversite öğrencisine çarpan şahıs kendini astı

Olay, Kalaycı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçen Pazar akşamı R.I (65), yarı ticari araçla komşusunu hastaneye götürürken Adaköy’de yolda yaya olarak yürüyen üniversite öğrencisi Barış Demir’e (19) çarptı. Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine kaldırıldı. Bayram tatili için geldiği Bafra’da yaşadığı kaza olayının şokunu atlatamayan Recep Işık, "Ben bu kazayı nasıl yaptım, niye görmedim?” diyerek bunalıma girdi.

Sürekli telefonla fakülteyi arayarak yoğun bakımda yatan Barış Demir’in durumu hakkında bilgi alan ve durumunun iyi olmadığını öğrenen R.I, Kalaycı Mahallesi’ndeki 2 katlı evin çatı katında bir not bırakarak kendini iple tavana astı. R.I, sabah vakti yakınları tarafından tavana asılı olarak bulundu. Durum jandarmaya ve cumhuriyet savcısına bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

R.I’nın bıraktığı notta, kazadan dolayı çok üzgün olduğunu ve bu nedenle vicdan azabı çektiğini yazdığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.