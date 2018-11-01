Üniversite öğrencisine tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmene adli kontrol

Samsun'da aracıyla seyir halindeyken yanında durduğu üniversite öğrencisi genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi otomobiliyle üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Y.T. adlı genç kızın yanına yaklaşarak sözlü olarak taciz ettiği iddia edildi. Aracın plakasını alan Y.T., olayı polise ihbar ederek polis merkezine gidip şikayette bulundu. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili öğretmen olduğu tespit edilen 28 yaşındaki S.K.'yi gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan S.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.K., otomobiliyle seyir halindeyken yanına yaklaştığı genç kıza "Birlikte takılalım" diye arkadaşlık teklifinde bulunduğunu belirterek, taciz edip çirkin sözler sarf etmediğini savundu. Savcı tarafından adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.