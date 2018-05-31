Unkapanı’nda büyük heyecan

30’da yapılacak.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Unkapanı Mahallesi’nin modern anlamda değişim ve gelişimine de büyük katkı sağlayacak Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezinin çevresi ve çehresi ile birlikte Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerinde dönüşümü de tetikleyeceğini söyledi.

“4 yılda rekor yatırımlar yaptık”

İlkadım’a rekor yatırımların AK Parti belediyecilik anlayışı ile kendi hizmet dönemlerinde hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Tok, “Göreve geldiğimiz günden bugüne ilçemize hizmetin en iyisini vermek için büyük çaba harcıyoruz. 20 yılda yapılamayanları 4 yıla sığdırdık. Geride bıraktığımız görev süresi boyunca söz verdiğimiz rekor yatırımları tek tek hayata geçirdik. Ihlamur Cafe Restaurant, 15 Temmuz Millet Yolu, Türkiye’nin en büyük Gençlik Merkezi, Belediye Yeni Hizmet Binası, Karadeniz’in en büyük Cami ve Külliyesi, Türk İslam Sanatları Merkezi, Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi, Derebahçe Sosyal Tesisleri 62 park ve 12 halı saha gibi önemli daha birçok proje ve yatırımlar bunlardan sadece birkaç tanesi. Şehirler sevdalı yüreklerde büyür ve gelişir. Biz de bu kente ve kentin insanına sevdalıyız. Bu yüzden yapacağımız çok iş, yürüyecek çok yolumuz var” dedi.

"Proje yılbaşına yetişecek"

8 ay gibi kısa bir sürede inşaatın tamamlanması ile ilgili müteahhitten söz aldıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “1986’da kapalı pazar yeri olarak inşa edilen son 15 yıldır kültür merkezi olarak kullanılan eski binayı yıkarak yerine yenisi inşa ediyoruz. 1600 metrekarelik alan üzerine kurulan ve 9 kattan oluşan bina için gelenekten geleceğe modern, köklü ve ihtişamlı mimari kullanıyoruz. Aynı anda birçok ihtiyacı karşılayan Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezimiz birden özellikli ve çok kapsamlı bir projedir. Bölgenin çehresini değiştirecek merkez içerisinde, 250 araçlık otopark, cadde dükkanları, hanımlar yaşam merkezi, Türk hamamı, fitness salonu, spor salonu, nişan salonu, toplantı salonu, derslikler ve düğün salonu gibi birçok sosyal alan olacak. Tüm halkımızı 2 Haziran Cumartesi günü saat 16.30’da Unkapanı Caddesi üzerinde gerçekleştireceğimiz temel atma merasimine bekliyoruz” diye konuştu.