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10 Haziran 2018 09:44

Ünlü rock grubu Zakkum Samsun’da konser verdi

Ünlü rock grubu Zakkum, Samsun’un Atakum ilçesinde Fasl-ı Şahane etkinliklerinde verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü rock grubu Zakkum Samsun’da konser verdi

10 Haziran 2018 09:44


Samsun’da Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) tarafından Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, rock grubu Zakkum konser verdi. Fasl-ı Şahane etkinlikleriyle her akşam iftardan sonra Samsunlulara keyif dolu anlar yaşatan Yeşilyurt AVM, son olarak Zakkum grubu ile Samsunluları bir araya getirdi.


“Bir gece yarısı” isimli yeni albüm çalışmasının tanıtımını Samsun’da yapan Zakkum grubu, söyledikleri şarkılar ile Samsunluları mest etti. Özellikle gençlerin en sevdiği müzik grubu arasında yer alan Zakkum, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yoğun ilgi gören konserde zaman zaman vatandaşlar yola taştı. Konser alanında yer bulamayanlar ise şarkılara kumsalda oturarak eşlik etti.




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