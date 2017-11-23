Ünlü yazar Samsunlularla buluşacak

Yeşilyurt AVM farklı etkinlikleri ve sevilen konukları ile Samsun’da müşterilerine keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Ünlü yazarları, müzisyenleri ve sanatçıları ağırlayan AVM, 26 Kasım Pazar Günü saat 15.00’te, fast food katında Ünlü Yazar Caner Yaman’ı konuk edecek. “Sonrası Yok, Aşıktım Hatırlamıyorum, Unutamadım, Güzel Kaybettik” isimli kitapların yazarı Caner Yaman, 26 Kasım Pazar Günü saat 15.00’te AVM’de sevenleri ile buluşacak.

Son kitabı “Güzel Kaybettik” ile satış listelerinde uzun süre zirvede kalan Caner Yaman’ın İrlanda ve İngiliz edebiyatından çevirileri bulunuyor. 2012 yılında Uluslararası Fotoğraf Federasyonu (FIAP) tarafından kendisine Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP) unvanı verilmiş. İlk kitabı “Sonrası Yok” (deneme/hikaye) 2014 yılında, ikinci kitabı “Aşıktım Hatırlamıyorum” (deneme/hikaye) 2015 yılında, “Unutamadım” (roman) 2016 yılında, son kitabı “Güzel Kaybettik” ise Ağustos 2017 yılında çıkmış ve en çok satanlar listelerinde yer almakta.