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23 Haziran 2018 09:35

Unvanda yükselen akademisyenler Rektör Bilgiç ile buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) doçentlik ve doktor öğretim üyeliği kadrosuna atanan akademisyenler Rektör Prof.

Unvanda yükselen akademisyenler Rektör Bilgiç ile buluştu

23 Haziran 2018 09:35

Dr. Sait Bilgiç ile bir araya geldi.


Akademik kariyerlerini doçentlik ve doktor öğretim üyeliği unvanı ile perçinleyen öğretim üyelerini Rektörlük Toplantı Salonunda ağırlayan Prof. Dr. Sait Bilgiç, her bir akademisyeni emek ve çalışmalarından ötürü tebrik ederek kendilerine başarılarının devamını diledi.



“Buradaki akademisyen arkadaşlarımız bu noktaya hak ederek geldi”


Buluşmada Rektör Prof. Dr. Bilgiç, terfi eden akademisyenlerden beklentileri olduğunu belirterek “Artık üniversitelerin sadece derslere girip çıkan, akademik hayatlarını sürdürmek için gerekli miktarda yayın yapan akademisyenlerden ziyade, hakikaten yetiştirdiği öğrencilerin tercih edilebilecek bir donanıma sahip olmaları yönünde performans gösteren akademisyenlere ihtiyacı var. Bu akademisyenler aynı zamanda, ürettiği bilgiler ve teknolojiye sundukları katkılarla da mensubu olduğu üniversiteyi diğer üniversitelerle yarışabilir bir noktaya taşımalı. Bu nedenle sizleri tercih ederken bu özelliklere dikkat etmeye çalışıyor ve birimlerimize de bu yönde tembih ve telkinlerde bulunuyoruz; kısacası kriterlerimiz bunlar. Buradaki bütün akademisyen arkadaşlarımız bu noktaya hak ederek geldi. Bundan sonra da sergileyeceğiniz performans, hakkınızı ve liyakatınızı teyit edecek. Sizden beklentilerimiz var zira göstereceğiniz gayret Üniversitemizin başarısını etkileyecektir” diye konuştu.


Yeni kadrolarına atanan akademisyenlere “dış kaynaklı proje” üretmeleri ve görevlerinde hakkaniyetli olmaları konusunda çağrıda bulunan Rektör Bilgiç, bu tutum ve duruşun; OMÜ’nün gelişmesi ve geleceğine yön vermesi noktasında önemli katkılar sunacağına işaret etti.


Görüşmede öğretim üyelerinin fikir, görüş ve değerlendirmelerine de başvuran Rektör Bilgiç, dile getirilen hususların dikkate alınacağını dile getirdi.




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